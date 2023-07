Fan-Andrang beim öffentlichen Training der DFB-Frauen

IMAGO/Harry Koerber/SID/IMAGO/Harry Koerber

Die DFB-Frauen bereiten sich in Herzogenaurach vor

Mit einem öffentlichen Training in Herzogenaurach haben die deutschen Fußballerinnen die WM-Vorfreude ihrer Fans geschürt.

Rund um die Einheit vor etwa 500 Zuschauerinnen und Zuschauern am Dienstagnachmittag im Adi-Dassler-Stadion schrieben Kapitänin Alexandra Popp und ihre Mitspielerinnen fleißig Autogramme.

"Es ist wichtig, dass wir die Nähe zu den Fans aufrecht erhalten, durch unsere natürliche und lebhafte Art gelingt uns das hier sehr gut. Das gilt es dann mitzunehmen", sagte Offensivspielerin Klara Bühl (FC Bayern) dem "SID". Die Teilnehmerzahl auf den Rängen war aufgrund der Kapazitäten am Trainingsgelände begrenzt.

Mit ihrem zweiten Trainingslager auf dem "Homeground" des Partners adidas bereiten sich die Vize-Europameisterinnen derzeit auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor. Am Freitag (20:30 Uhr/ARD) steht in Fürth die Generalprobe gegen den WM-Debütanten Sambia an.

Vier Tage später bricht das DFB-Team auf nach Australien. Dort wird in Gruppe H zunächst gegen Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane) gespielt.