Kruse mit großen Zielen: "Habe das Feuer noch in mir"

IMAGO/Christian Schroedter

Max Kruse wechselte zum Zweitligisten SC Paderborn

Mit der Verpflichtung des seit fast einem Jahr vertragslosen Max Kruse hat der SC Paderborn in der 2. Bundesliga letzte Woche für einen echten Paukenschlag gesorgt. Nach seinen ersten Einheiten samt erstem Testspiel äußerte sich der Ex-Nationalspieler jetzt noch einmal ausführlich zu seinen Ambitionen bei den Ostwestfalen.

Kruse klärte gegenüber einer Medienrunde über die zwei wichtigsten Gründe auf, warum er sich noch einmal im deutschen Profi-Fußball zurückmeldet: "Ich hatte ja jetzt genug Zeit, mich damit auseinander zu setzen, ob ich dem Sport weiter erhalten bleiben will oder meine Karriere beende. Erstens: Ich habe das Feuer noch in mir, ich will noch etwas erreichen. Zweitens: Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so sicherlich nicht aufhöre."

Im letzten Jahr war der Offensivspieler nach wenigen Bundesliga-Spieltagen von Cheftrainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg aussortiert worden und seit dem ohne Profi-Einsatz geblieben.

Der mittlerweile 35-Jährige gab zu: "Wenn ich im Sommer nichts gefunden hätte, wäre es das glaube ich auch gewesen, da muss man ganz ehrlich sein. Sich zehn Monate lang selbst fitzuhalten, ist schon etwas anderes als Mannschaftstraining. Auf Dauer wird es dann irgendwann zäh. Ich glaube, noch ein halbes Jahr hätte ich das nicht geschafft."

Kruse will es "noch einmal allen zeigen"

Im letzten Jahr, in dem Kruse abseits des Fußballplatzes auch beim E-Gaming, beim Poker und beim Motorsport präsent war, hatte Kruse sein Ziel, es noch einmal in den Profi-Fußball zu schaffen, nie ganz aus den Augen verloren: "Jeden Tag diese Motivation zu haben, geht nicht. Du hast auch Tage, an denen du denkst: Muss jetzt nicht sein! Aber die Motivation, es allen noch einmal zeigen zu wollen, war über die ganzen zehn Monate da. Ich glaube, wenige haben erwartet, dass ich mich überhaupt fit halte. Von daher werde ich ja in drei, vier Wochen zeigen können, wie fit ich wirklich bin."

Daher sei er nun auch umso glücklicher, "einen guten Verein" gefunden zu haben, "bei dem ich mich nochmal beweisen kann und zeigen kann, dass ich sicherlich noch nicht zu alt bin."

Nachdem der SC Paderborn mit Sportdirektor Benjamin Weber und Cheftrainer Lukas Kwasniok an ihn herangetreten war, musste der langjährige Erstliga-Spieler für Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach oder 1. FC Union Berlin nicht allzu lange überlegen, wie er verriet: "Ich hatte von Anfang an das Gespür dafür, dass der Verein mich wirklich haben und etwas erreichen will."