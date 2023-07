"Wichtiger Baustein" - FC Bayern vermeldet Neuzugang

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Steve Breitkreuz (r.) wechselt zum FC Bayern II

Nicht nur beim Profi-Kader, auch bei der Regionalliga-Reserve befinden sich die Personalplanungen derzeit auf Hochtouren. Am Dienstagabend gab der FC Bayern für seine zweite Mannschaft einen weiteren Neuzugang bekannt.

Wie die Münchner vermeldeten, wechselt Steve Breitkreuz von Zweitligisten SSV Jahn Regensburg zum FC Bayern II.

Der 31-Jährige war seit Monatsanfang vertragslos und kommt daher ablösefrei zum letztjährigen Tabellendritten der Regionalliga Bayern.

Breitkreuz spielte seit 2021 für den Jahn in der zweiten Liga und war bis zuletzt in der Innenverteidigung der Regensburger gesetzt.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei den FC Bayern Amateuren. Ich möchte vorangehen und dieses junge Team mit meiner Erfahrung unterstützen", so der Abwehrspieler zu seinem Wechsel in das Team, welches ansonsten zum überwiegenden Teil aus U23-Spielern besteht.

Mit Breitkreuz als erfahrenem Akteur mit insgesamt 143 Einsätzen in der 2. Bundesliga peilt der FC Bayern II in diesem Jahr den Aufstieg zurück in die 3. Liga an, aus der er vor zwei Jahren abgestiegen war.

Breitkreuz reist in Trainingslager des FC Bayern II nach

Halil Altintop freute sich auf der Vereinshomepage des FC Bayern über die Verpflichtung des gebürtigen Berliners Breitkreuz: "Er soll ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung unserer jungen Spieler in der Regionalliga werden und der Defensive Stabilität verleihen."

Derzeit befindet sich die zweite Mannschaft der Münchner bereits in der Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Spielzeit im österreichischen Leogang. Dorthin reist der Neuzugang laut Klubangaben nun direkt nach.

Breitkreuz hatte vor seiner Regensburger Zeit auch schon für Erzgebirge Aue sowie für Eintracht Braunschweig jahrelang in der 2. Bundesliga und 3. Liga gespielt. Den Abstieg mit dem Jahn aus Liga zwei konnte er in der letzten Saison aber nicht verhindern.