Zalazar bald weg? S04 erhält wohl erste Millionen-Offerte

IMAGO/Revierfoto

Rodrigo Zalazar wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Nach zwei Jahren FC Schalke 04 fühlt er sich zu Höherem berufen als wieder in der 2. Bundesliga zu spielen. Seit Wochen halten sich daher auch die Spekulationen, dass Rodrigo Zalazar die Königsblauen noch in diesem Sommer verlassen könnte. Jetzt kristallisiert sich wohl ein Klub heraus, der den Mittelfeldspieler transferieren will.

Wie die "Bild" vermeldete, soll der RSC Anderlecht aus der ersten belgischen Liga am 23-Jährigen dran sein, der vor knapp drei Wochen noch ein furioses Länderspiel-Debüt für die uruguayische Nationalmannschaft gefeiert hatte.

Laut dem Zeitungsbericht wolle der belgische Rekordmeister Zalazar unbedingt nach Anderlecht holen, soll sogar schon ein konkretes Angebot für den Kreativspieler abgegeben haben.

Der Quelle zufolge soll der FC Schalke ähnlich wie bei Angreifer Marius Bülter auf eine Ablösesumme von mindestens fünf Millionen Euro bestehen. Vertraglich ist Zalazar eigentlich noch bis 2026 an die Gelsenkirchener gebunden.

Sportdirektor André Hechelmann hatte sich angesprochen auf die kolportierten Zalazar-Offerten am letzten Wochenende noch betont gelassen gezeigt: "Es sind Angebote eingegangen. Rodri hat hier drei Jahre Vertrag, wir sind total entspannt."

Zalazar spielte 22 Mal für den FC Schalke 04 in der Bundesliga

Neben dem Angebot aus Belgien sollen die weiteren Interessenten laut "Bild" unter anderem aus Italien und Spanien kommen, namentlich FC Turin und FC Villarreal. Und auch mehrere Klubs aus Brasilien haben den Uruguayer wohl auf dem Zettel stehen.

In der Abstiegssaison des FC Schalke hatte Zalazar 22 Bundesliga-Partien bestritten, 15 davon von Beginn an. Zwischen Oktober und Januar war er mit einem Mittelfußbruch ausgefallen.

Aufgrund seiner wichtigen Tore im Finale der Aufstiegssaison 2021/2022 hatte sich Zalazar zuvor den Status eines Publikumslieblings auf Schalke erarbeitet.