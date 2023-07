Transferzoff beim BVB? Guerreiro-Abgang "irritiert"

IMAGO/Laci Perenyi

Trainer Edin Terzic (r.) und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sind nicht immer einer Meinung

Linksverteidiger Ramy Bensebaini hat es ablösefrei von Borussia Mönchengladbach in den Ruhrpott gezogen, für Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg blätterte Borussia Dortmund unlängst satte 30 Millionen Euro auf den Tisch - mehr gibt es beim BVB in diesem Transfersommer bislang noch nicht zu vermelden. Wohl auch, da in der Führungsetage längst nicht immer eitel Sonnenschein herrschen soll.

Dass unterschiedliche Meinungen existieren, wenn Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl, Berater Matthias Sammer und Coach Edin Terzic darüber diskutieren, welche kleinen oder großen Stellschrauben im Kader des BVB justiert werden müssen, wundert nicht. Der "Sport Bild" zufolge soll eine Personalie unlängst für "größere Unstimmigkeiten" gesorgt haben.

Eine Verpflichtung von Edson Álvarez von Ajax Amsterdam schien eigentlich beschlossene Sache zu sein, auf der Zielgeraden soll sich der Deal allerdings zerschlagen haben. Sehr zum Unmut von Kehl, der den Mexikaner, so der Bericht, zu "seinem Königstransfer" machen wollte.

Álvarez selbst soll Kehl sogar bereits von einem Engagement in Dortmund überzeugt haben, weniger Erfolg hatte der Ex-Kapitän hingegen bei seinen Mitentscheidern. "Sport Bild" will erfahren haben, dass Álvarez vor allem bei Terzic deutlich weniger Begeisterung hervorgerufen haben soll. Letztlich soll das Gesamtvolumen des Deals (60 bis 70 Millionen Euro) zwar ohnehin als zu üppig eingeordnet worden sein. Sportlich soll Kehl, anders als Terzic, allerdings keine Vorbehalte gehabt haben.

BVB muss auf dem Transfermarkt nachlegen

Dass Terzics Meinung beim BVB schwerwiegt, untermauert die Sportzeitschrift mit weiteren Beispielen. Im Sommer 2022 soll der 40-Jährige demnach den letztlich wenig erfolgreichen Kauf von Anthony Modeste "durchgeboxt" haben, zuletzt sorgte angeblich Terzic dafür, dass man einen Kurswechsel bei Emre Can anstrebt.

Während der Mittelfeldspieler aufgrund seines Top-Gehalts lange als Streichkandidat galt, gilt nun eine Vertragsverlängerung als "wahrscheinlich", heißt es.

So oder so scheint jedoch klar, dass der BVB auf der Zugangsseite noch etwas machen muss. Immerhin hat man mit Jude Bellingham und Raphael Guerreiro zwei Spieler abgegeben, die 2022/23 für 20 Tore und 21 Vorlagen verantwortlich zeichneten.

"Sport Bild" zufolge soll übrigens vor allem der ablösefreie Wechsel von Guerreiro zum großen Rivalen FC Bayern "intern für Irritationen" gesorgt haben. Kehl war demnach nicht um jeden Preis daran gelegen, den Kontrakt des Portugiesen zu verlängern. Den Grund dafür enthüllt der Bericht auch: Angeblich soll es nicht nur die Laufzeit das Zünglein an der Waage gewesen sein, sondern Guerreiro eine Aufstockung seines Gehalts gefordert haben. Ein Wunsch, den Kehl ihm nicht erfüllen wollte.