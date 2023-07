Kanada nach Sieg gegen Kuba im Viertelfinale des Gold Cups

IMAGO/Cristian de Marchena

Kanada hat doch noch das Viertelfinale beim Gold Cup erreicht

Die Fußball-Nationalmannschaft von Kanada hat dank eines dringend benötigten Siegs und etwas Schützenhilfe doch noch das Viertelfinale beim Gold Cup erreicht. Die Mannschaft von Trainer John Herdman siegte vor heimischer Kulisse in Toronto mit 4:2 (2:1) gegen Kuba und eroberte dank der 2:3 (1:1)-Pleite von Guadeloupe gegen Guatemala Rang zwei in Gruppe D.

Im Viertelfinale wartet nun das Kracher-Duell mit Mitausrichter USA in Cincinnati. Guatemala trifft in der Runde der letzten Acht auf Jamaika um den Ex-Leverkusener Leon Bailey.

In der Gruppe C angelte sich Costa Rica durch ein wildes 6:4 (2:1) gegen Martinique das zweite Viertelfinal-Ticket neben dem zuvor bereits qualifizierten Panama. Der deutsche WM-Vorrundengegner trifft nun in Dallas auf Mexiko, Panama misst sich mit WM-Ausrichter und Gaststarter Katar. Die Viertelfinals starten in der Nacht zu Sonntag.

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, die USA gewann seither sieben Mal und könnte in diesem Sommer mit dem Rekordsieger gleichziehen: Mexiko hat den Gold Cup bislang achtmal gewonnen.