Walker und Kim: Steht Bayern vor dem großen Durchbruch?

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Kyle Walker könnte zum FC Bayern wechseln

Vor allem in der Hintermannschaft ist der Handlungsbedarf beim FC Bayern in diesem Transfersommer groß. Nach dem quasi feststehenden Abschied von Lucas Hernández benötigt der deutsche Meister dringend Verstärkungen für den Defensivbereich. Als heißeste Transfer-Kandidaten gelten bei den Münchnern weiterhin Min-jae Kim von der SSC Neapel sowie Kyle Walker von Manchester City.

Beide Spieler sollen in diesem Sommer zum Bundesliga-Krösus wechseln. Der aktuelle Verhandlungsstand ist beim Südkoreaner Kim und beim Engländer Walker aber ein jeweils anderer.

Min-jae Kim vom italienischen Meister aus Neapel ist sich mit dem FC Bayern wohl längst einig, soll langfristig für fünf Jahre unterschreiben. Zuletzt hielt sich der 26-Jährige in seiner Heimat beim Militärdienst auf. Dennoch soll sich der Transfer mittlerweile auf der Zielgeraden befinden, Kim schon bald zum Medizincheck in München eintreffen.

50 Millionen Euro soll die Ausstiegsklausel betragen, die der Innenverteidiger in seinem Napoli-Vertrag stehen hat. Geld, welches der FC Bayern direkt aus den Einnahmen des Hernández-Verkaufs an Paris Saint-Germain reinvestieren will. Der Franzose soll inklusive aller Bonuszahlung nämlich ebenfalls bis zu 50 Millionen Euro Ablöse generieren.

Walker kann sich Wechsel zum FC Bayern wohl vorstellen

Bei Außenverteidiger Kyle Walker sind die betreffenden Parteien noch nicht so weit. Laut jüngster Informationen der "Sport Bild" stehen die Münchner in Person von Cheftrainer Thomas Tuchel zwar in direktem Kontakt mit dem 33-Jährigen.

Eine Einigung mit Manchester City habe es bis dato allerdings noch keine gegeben. Noch pocht der Triplesieger darauf, mit seinem Rechtsverteidiger ins letzte Vertragsjahr starten zu wollen.

Trotz seines reifen Fußballer-Alters war Walker bis zuletzt eine feste Größe unter Startrainer Pep Guardiola, bestritt in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend 39 Pflichtspiele.

Der englische Nationalspieler selbst wäre laut "Sport Bild" bereit für den Wechsel nach Deutschland. Hier müssen die Klubs aber noch alle wichtigen Rahmenbedingungen ausverhandeln.