Wechsel-Überraschung um Robert Lewandowski?

IMAGO/Jose Breton

Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona?

Paris Saint-Germain steht in diesem Sommer ein personeller Umbruch ins Haus. Mit Robert Lewandowski soll eine Vereinslegende des FC Bayern auf dem Zettel des französischen Meisters stehen.

Lionel Messi verlässt Paris Saint-Germain nach zwei Jahren in Richtung Inter Miami. Kylian Mbappé will seinen bis 2024 datierten Vertrag nicht verlängern und auch hinter der Zukunft von Neymar steht noch ein Fragezeichen.

Laut "El Nacional" befindet sich PSG aktuell auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Harry Kane von Tottenham Hotspur soll sich unter anderem im Visier des Hauptstadtklubs befinden. Allerdings gilt der FC Bayern als Favorit auf eine Verpflichtung des 29-Jährigen.

Aus diesem Grund sollen die Pariser Verantwortlichen noch einen zweiten prominenten Namen im Blick haben: Robert Lewandowski vom FC Barcelona.

Der polnische Nationalspieler ist offenbar schon länger ein Wunschspieler der PSG-Bosse. Im vergangenen Sommer wechselte der Angreifer allerdings vom FC Bayern zu Barca. Mit den Katalanen wurde Lewandowski in der abgelaufenen Saison spanischer Meister und avancierte mit 23 Treffern zudem zum Torschützenkönig der Primera División.

Lewandowski-Abschied vom FC Barcelona unwahrscheinlich

"El Nacional" zufolge ist eine Verpflichtung des 34-Jährigen ein schwieriges Unterfangen für PSG. Die Zeitung verweist in diesem Zusammenhang jedoch auf die angespannte finanzielle Situation des FC Barcelona. Der Klub dürfte aber alles daran setzen, damit Lewandowski auch in der kommenden Spielzeit noch für Barca aufläuft.

Zumal sich der Mittelstürmer selbst in der Mittelmeer-Metropole äußerst wohlfühlt. "Ich wollte schon immer in LaLiga spielen, in Spanien zu leben war mein Traum, und das nicht nur im Sport", sagte Lewandowski einst beim "Kanal Sportowy".

Allzu gute Chancen auf einen Transfer dürfte PSG dementsprechend nicht besitzen.