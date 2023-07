Medien: Ex-BVB-Flirt mit RB Leipzig einig

IMAGO/ Feyenoord Rotterdam v afc Ajax Amsterdam

Lutsharel Geertruida ist sich offenbar mit RB Leipzig einig

Bislang erlebte RB Leipzig ein ernüchterndes Transferfenster. Diverse Top-Stars haben den Pokalsieger verlassen und den Sachsen eine Menge Geld eingebracht. Ein Teil der Einnahmen soll nun in einen neuen Verteidiger investiert werden, der zuletzt auch beim BVB gehandelt wurde.

Mit Konrad Laimer, Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai haben gleich drei Stammspieler RB Leipzig den Rücken gekehrt. Auch der Wechsel von Josko Gvardiol zu Manchester City soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf der Zielgeraden befinden. Sport-Geschäftsführer Max Eberl blickt einem großen Umbruch entgegen.

Zwar haben die Sachsen bereits fünfmal selbst auf dem Transfermarkt zugeschlagen, ein neuer Defensivakteuer ist unter den Zugängen allerdings bislang nicht zu finden. Doch das könnte sich offenbar zeitnah ändern, wenn man einem Bericht der "Bild" Glauben schenken will.

RB Leipzig: Wie teuer wird Ex-BVB-Flirt Geertruida?

Die Boulevardzeitung berichtet, dass sich der DFB-Pokalsieger mit Lutsharel Geertruida einig sein soll. Der 22-Jährige steht noch bis 2025 bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und ist sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite einsetzbar. Das Problem: Eine Einigung mit dem niederländischen Meister bezüglich der Ablöse steht noch aus.

Ein erstes Angebot von RB wurde bereits vor einigen Tagen abgelehnt. Laut "Sky" fordert Feyenoord mindestens 20 Millionen Euro plus Boni. Laut dem Pay-TV-Sender sei ein Paket in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro äußerst erfolgsversprechend. Ein solches ist in der niederländischen Hafenstadt bislang nicht eingegangen.

Dass es dennoch zu einer Einigung beider Klubs kommt, ist dennoch wahrscheinlich. In diesem Fall würden sich die Leipziger gegen eine ganze Reihe an Top-Klubs durchgesetzt. Zuletzt wurden unter anderem der BVB und der FC Barcelona als Interessenten gehandelt.