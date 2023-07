Fix! BVB sticht FC Bayern bei "Unterschiedspieler" aus

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Nachwuchschef Lars Ricken freut sich über einen vielversprechenden Neuzugang

Die Anzeichen verdichteten sich in den letzten Tagen immer mehr, zu Wochenbeginn konnte Borussia Dortmund ihn dann schon auf dem Trainingsplatz begrüßen: Nachwuchshoffnung Ousmane Diallo, der angeblich auch vom FC Bayern umworben wurde, hat sich dem BVB angeschlossen. Der Dortmunder Nachwuchschef Lars Ricken zeigt sich begeistert.

In dem 16-jährigen Top-Talent, welches vom spanischen Klub Deportivo Alaves zu den Schwarz-Gelben wechselt, sieht der Leiter des Nachwuchsleistungszentrum beim BVB nicht weniger als einen Unterschiedsspieler. Wörtlich meinte Lars Ricken im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" zu dem spanischen Juwel: "Er ist mit Sicherheit ein Spieler, der mit seiner individuellen Qualität den Unterschied ausmachen kann."

Diallo soll zunächst in der U19 des BVB zum Einsatz kommen und dort seine ersten Gehversuche in Fußball-Deutschland unternehmen.

BVB-Coach benennt Defizit bei Youngster Diallo

Dass der Transfer noch nicht offiziell vom BVB bestätigt wurde, liegt übrigens an dem sogenannten Minderjährigengesuch, welches die Westfalen bei der FIFA einzureichen hatten für den Teenager. Die Bestätigung des Weltverbands stand bis zuletzt noch aus.

An den Qualitäten des Flügelspielers gibt es bei Borussia Dortmund derweil keinerlei Zweifel: "Torgefährliche Spieler für die Außenpositionen werden überall gesucht. Wir sind froh, dass wir in Ousmane genau so jemanden verpflichten konnten. Er ist ein schneller Spieler, der mutig ins Eins-gegen-Eins geht", so Nachwuchsboss Ricken weiter.

Auch U19-Coach Mike Tullberg ist von seinem neuen Wirbelwind auf den offensiven Außenbahnen äußerst angetan: "Er ist brutal stark im Eins-gegen-Eins, kann beidfüßig dribbeln. Er ist charakterlich und körperlich sehr weit. Was ihm fehlt, ist die Abschlussquote vor dem Tor. Da muss er besser werden", so der BVB-Trainer in den "Ruhr Nachrichten" über Diallo, der bereits seine ersten Übungseinheiten unter Tullberg bestritt.