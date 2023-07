Medien: Top-Klub steigt aus Poker um Frankreich-Juwel aus

IMAGO/Daniela Porcelli

Khephren Thuram ist beim FC Bayern im Gespräch

In den vergangenen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass der FC Bayern sich die Dienste von Khephren Thuram sichern will. Insbesondere Thomas Tuchel strebe den Transfer des Mittelfeld-Juwels aus Nizza an, heißt es. Nun zieht sich ein Klub aus der Premier League aus dem Transfer-Poker zurück und öffnet damit theoretisch die Tür für den Bundesligisten.

Lange Zeit galt der FC Liverpool als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung von Khephren Thuram. Der 22-Jährige spielte eine gute Spielzeit für den OGC Nizza, wo er in 35 Ligaspielen an sechs Toren direkt beteiligt war. Zahlreiche Top-Klubs wie der BVB, RB Leipzig und der FC Chelsea wurden auf den Bruder von Ex-Gladbacher Marcus Thuram aufmerksam.

Doch das Preisschild in Höhe von rund 50 Millionen Euro schreckt einige Vereine ab, weshalb Liverpool lange Zeit in der "Pole Position" lag. Doch nun hat sich der Verein aus der Premier League offenbar aus dem Poker zurückgezogen. Das Team von Jürgen Klopp habe nach der Verpflichtung von Dominik Szoboszlai von RB Leipzig schlicht keinen Bedarf mehr. Das berichten diverse britische Medien wie das Portal "This Is Anfield".

FC Bayern doch nicht an Thuram dran?

Das könnte nun die Tür für den FC Bayern weit aufstoßen. Laut dem französischen Portal "Foot Mercato" steht der U21-Nationalspieler auf der Wunschliste von Thomas Tuchel ganz weit oben. "L'Équipe" berichtet sogar von ersten Gesprächen, die in den vergangenen Tagen stattgefunden haben soll. Ob der deutsche Meister seine Bemühungen in nächster Zeit intensiviere, ist laut "Bild" allerdings zu bezweifeln.

Demnach sei Thuram momentan kein Thema, weil die Auswahl im Bayern-Mittelfeld mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und Konrad Laimer groß genug sei. Wenn sich die Münchener noch mit einem Spieler für das Mittelfeld verstärken, dann wohl mit einem Defensiv-Spezialisten auf der Sechs, so der Bericht der Boulevardzeitung weiter.