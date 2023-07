BVB-Legende nach Rückkehr: "Muss erst mal warm werden"

TEAM2

Marcel Schmelzer (l.) ist zurück beim BVB (Archivbild aus 2018)

Zum Start der Vorbereitung der U17-Junioren des BVB kehrte auch Vereinslegende Marcel Schmelzer auf das Trainingsgelände von Borussia Dortmund zurück. Der zweimalige deutsche Meister wird in der B-Jugend der Westfalen zum Dauer-Hospitanten, will erste Erfahrungen für sein angestrebtes Ziel sammeln, Fußballlehrer zu werden.

Schmelzer befindet sich derzeit in der Ausbildung zum Trainer, hat die B+-Lizenz bereits in der Tasche. Wichtige Eindrücke aus der alltäglichen Trainingsarbeit will der 35-Jährige nun bei Borussia Dortmund sammeln, wo er als Co-Trainer in der U17 arbeiten wird.

"Am Anfang muss ich erst mal ein bisschen warm werden und die Jungs kennenlernen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es juckt, Kommandos zu geben, gerade wenn die Spieler sich an wichtige Prinzipien nicht halten", sprach Schmelzer in den "Ruhr Nachrichten" über seine ersten Impressionen zurück auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel, wo er selbst jahrelang als BVB-Profi gearbeitet hatte.

Schmelzer spielte 14 Jahre lang für den BVB

Der einstige Linksverteidiger, der seine gesamte Fußballerkarriere im Profi-Bereich bei Borussia Dortmund bestritten hatte, zeigt sich besonders wissbegierig, um für spätere Aufgaben als hauptverantwortlicher Trainer vorbereitet zu sein.

Vor allem "im Umgang mit der Mannschaft" und in der Ansprache an das Team wolle er vieles aus den bevorstehenden Monaten im BVB-Nachwuchsbereich mitnehmen, betonte Schmelzer: "Ich war ja immer mittendrin oder habe die Spiele auf der Tribüne angeschaut. Von der Seitenlinie aus ist das sicherlich noch mal etwas ganz anderes", betonte der Ex-Nationalspieler, der bei der U17-Truppe der Schwarz-Gelben unter Cheftrainer Karsten Gorges arbeiten wird.

Schmelzer stand von 2008 bis 2022 als Spieler beim BVB unter Vertrag und feierte mit den Dortmundern unter anderem zwei deutsche Meisterschaften sowie drei DFB-Pokalsiege.