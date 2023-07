FC Bayern legt Details für Mazraoui-Deal fest

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Noussair Mazraoui könnte den FC Bayern nach nur einem Jahr wieder verlassen

Mit seiner Situation beim FC Bayern ist Noussair Mazraoui unzufrieden. Der marokkanische Fußball-Nationalspieler könnte den deutschen Rekordmeister nach nur einem Jahr wieder verlassen. Juventus Turin gilt als möglicher Abnehmer. Doch die Bayern knüpfen die Freigabe für Mazraoui an eine klare Bedingung.

Auf nur elf Startelfeinsätze in der Bundesliga brachte es Noussair Mazraoui in seiner ersten Saison beim FC Bayern. Der Rechtsverteidiger, der im Frühjahr wegen einer Herzmuskelentzündung zwei Monate ausfiel, wünscht sich mehr Einsatzzeit - und zieht dafür schon länger einen Wechsel in Betracht.

Mehreren italienischen Medienberichten zufolge bot Mazraouis Beraterin Raffaela Pimenta den 25-Jährigen in den vergangenen Tagen Italiens Rekordmeister Juventus Turin an. Nach Informationen von "Sport Bild" sind die Bayern bereit, den WM-Teilnehmer ziehen zu lassen - allerdings nur unter einer Bedingung.

Intern sei die Absprache beim FC Bayern "klar", berichtet das Fachblatt. Demnach wird Mazraoui keine Freigabe erhalten, solange die Münchner die Verpflichtung von England-Star Kyle Walker nicht unter Dach und Fach bringen.

FC Bayern gibt Mazraoui nur unter einer Bedingung frei

Diese interne Regelung verwundert allerdings gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen soll Bayerns Wunschkandidat Walker in den vergangenen Tagen geäußert haben, dass er einen Verbleib bei Champions-League-Sieger Manchester City bevorzugt.

Zum einen dürfte Mazraoui auch in Turin nicht als 1A-Lösung gelten. Erst vor kurzem verpflichtete Juventus mit dem 23-jährigen Timothy Weah einen US-Nationalspieler, der bei seinem bisherigen Klub OSC Lille zum Außenverteidiger umgeschult wurde.

Darüber hinaus streben die Bianconeri eine Verpflichtung von Timothy Castagne an. Der 27-jährige Nationalspieler Belgiens ist ein gelernter Rechtsverteidiger. Bei Premier-League-Absteiger Leicester City gehörte Castagne in der abgelaufenen Saison zu den wenigen Lichtblicken.

Mit einer kolportierten Ablösesumme von 15 Millionen Euro wäre der Belgier außerdem wohl günstiger als Mazraoui, den der FC Bayern im Sommer 2022 ablösefrei von Ajax Amsterdam holte und mit einem Vertrag bis 2026 ausstattete.