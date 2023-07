Enthüllt: So plant Eintracht Frankfurt mit Kolo Muani

IMAGO/Marc Schueler

Wann wird Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt verlassen?

Ob Randal Kolo Muani auch in der kommenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt trägt, ist weiter offen. Diverse Top-Klubs wie der FC Bayern, PSG und der FC Chelsea sollen den Angreifer auf dem Zettel haben. Nun ist durchgesickert, wie die SGE mit ihrem Shootingstar plant.

"Ich glaube, dass er noch sehr viele Entwicklungsfelder hat, wo er bei uns die nächsten Schritte gehen kann. Er hat sicherlich eine große Zukunft vor sich, aber auch noch viele Bereiche, an denen wir ihm helfen wollen, sich weiterzuentwickeln", betonte Markus Krösche zuletzt in einer Medienrunde. In der Mainmetropole ist man offenbar überzeugt, dass der Wechsel zu einem Top-Klub noch zu früh kommt.

Laut der "Bild" sieht der Europa-League-Sieger von 2022 noch "an ein paar Stellen" Verbesserungspotenzial. An diesen Stellschrauben wolle man in der nächsten Saison gemeinsam drehen, um Kolo Muani 2024 dann für noch mehr Geld verkaufen zu können. Bereits jetzt standen rund 80 Millionen Euro im Raum.

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani bald 120 Millionen Euro wert?

Einer der großen Schwachstellen, die Eintracht Frankfurt in einer ausgiebigen Analyse ausgearbeitet haben soll, ist demnach die Ineffizienz der Laufwege des französischen Nationalspielers. Zwar ist der 24-Jährige extrem fleißig und arbeitet unheimlich viel, doch einige Wege seien nicht zielführend, so der Bericht weiter. Dies soll sich unter Dino Toppmöller ändern.

Die gemeinsame Arbeit soll zu einer höheren Treffer-Quote des großgewachsenen Mittelstürmers führen, die bereits jetzt mit 15 Toren in 32 Bundesligapartien mehr als beachtlich ist. Noch mehr Treffer würden den Marktwert von Kolo Muani dann aber noch einmal zusätzlich erhöhen.

Hinzu kommt: Bei der Eintracht geht man laut "Bild" davon aus, dass der Angreifer bei der EM im kommenden Sommer als Stammspieler der französischen Nationalspieler agieren darf. Sollte Kolo Muani auch dort glänzen, wäre eine Ablöse-Forderung in Höhe von mindestens 120 Millionen Euro durchaus gerechtfertigt.