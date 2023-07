Chelsea-Deals stoßen FC Bayern und Co. auf

IMAGO/Cebolla-Senis / ALFAQUI

Die Transfers von Kalidou Koulibaly und Co. soll der FC Bayern genau im Blick haben

Angetrieben durch das frische Geld, dass Neu-Eigentümer Todd Boehly mit nach London brachte, setzte der FC Chelsea 2022/23 zu einer beispiellosen Transferoffensive an und investierte über 600 Millionen Euro in neue Kräfte. Ein Umstand, der durchaus den Duck auf die Blues erhöht: Um keine Probleme mit dem Financial Fairplay zu bekommen, müssen im aktuellen Sommer dringend Einnahmen her. Diese erzielt Chelsea aktuell zwar, die Art und Weise soll allerdings unter anderem den FC Bayern auf den Plan gerufen haben.

Obwohl der FC Chelsea im laufenden Transfersommer für die Verpflichtungen von Christopher Nkunku von RB Leipzig (60 Millionen Euro) und Nicolas Jackson vom FC Villarreal (37 Millionen Euro) schon wieder beinahe 100 Millionen Euro auf den Markt geworfen hat, stehen die Londoner aktuell bei einem klaren Transferplus.

Den Löwenanteil machen dabei zwar der Verkauf von Kai Havertz an den FC Arsenal für 70 Millionen Euro sowie der Transfer von Matteo Kovacic für 29 Millionen Euro an Manchester City aus, beim Blick auf die Bilanz fällt aber vor allem ins Auge, dass es auffallend viele Stars aus der englischen Hauptstadt in die saudi-arabische Pro League gezogen hat.

Mit N'Golo Kanté wechselte ein Top-Verdiener zwar ablösefrei, für Keeper Edouard Mendy (für 18,5 Millionen zu Al-Ahli) und Kalidou Koulibaly (für 23 Millionen zu Al-Hilal) räumte man aber noch einmal stattliche Summen ab. Mit Hakim Ziyech, Romelu Lukaku und Pierre-Emerick Aubameyang sollen zudem weitere teure Streichkandidaten Interesse im Wüstenstaat geweckt haben.

Der FC Bayern soll genau hinschauen

Kein Wunder, dass sich die Frage aufdrängt, ob es sich um einen Zufall handelt. Daran zumindest glaubt der englische Ex-Nationalspieler und heutige TV-Experte Gary Neville längst nicht mehr: "Kann die Premier League diesen saudischen Handel untersuchen? Und zwar jetzt?", forderte der 49-Jährige bereits auf Instagram.

Das Problem: CFC-Owner Boehly ist mit seinem Käuferkonsortium mit dem saudischen Staatsfonds verbunden. Letzterem gehören die großen Klubs der heimischen Liga. Der Verdacht der Wettbewerbsverzerrung steht zumindest im Raum.

"Sport Bild" zufolge ist das Thema allerdings längst auf die Agenda der europäischen Klubvereinigung ECA gerückt. Demnach soll vor allem der FC Bayern den auffallenden Transferstrom von London nach Saudi-Arabien sehr aufmerksam verfolgen.