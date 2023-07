Köln-Juwel Diehl zu Gladbach oder Bayer Leverkusen?

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Justin Diehl äußert seinen Wechsel-Wunsch gegenüber dem 1. FC Köln

Verlässt Justin Diehl den 1. FC Köln? Verein und Spieler haben offenbar unterschiedliche Wahrnehmungen bezüglich der Rolle im Team. Ein Wechsel könnte nun die Folge sein.

"Sport Bild" zufolge sollen Trainer Steffen Baumgart und Sportchef Christian Keller in Diehl einen Nachwuchsspieler sehen, der behutsam an die Profimannschaft herangeführt werden sollte. Der 18-Jährige hingegen soll sich bereits in eben jener Mannschaft wähnen.

Laut dem Sportmagazin führte dies dazu, dass der Nachwuchsspieler auf die Verantwortlichen des 1. FC Köln zugegangen sei und ihnen mitteilte, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Außerdem will er offenbar bereits in diesem Sommer wechseln. Dem Bericht zufolge veranschlagt der 1. FC Köln eine Ablöse in Höhe von einer Millionen Euro.

Somit scheinen sich die Wege nach zwölf Jahren zu trennen. Diehl wechselte 2011 von der Jugend des 1. JFC Köln in die des Effzeh. Er durchlief daraufhin die Nachwuchsmannschaften der Kölner, ehe er in der vergangenen Saison aus der U19 in den Profikader berufen wurde. Infolgedessen bestritt er zwei Kurzeinsätze für die erste Mannschaft.

1. FC Köln degradiert Diehl

Zuletzt degradierten die Domstädter Diehl in die U23-Mannschaft des Vereins. Dort soll der 18-Jährige bleiben, bis ein Abnehmer gefunden wird. Er sehe keine Grundlage mehr, "dass wir ihn im Profikader entwickeln", meinte Baumgart zuletzt gegenüber dem "Kölner Stadtanzeiger".

Beim 1. FC Köln galt Diehl als größtes Talent seit Florian Wirtz. Dieser wechselte 2020 im Alter von 17 Jahren vom Effzeh zum Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen. Dort mauserte sich der heute 20-Jährige zum Nationalspieler. Ähnliches hat sicherlich auch Diehl vor.

Ausgerechnet die Rivalen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach bringt die "Sport Bild" als mögliche Abnehmer ins Spiel. Ob und zu wem Diehl wechselt, bleibt abzuwarten. Konkrete Verhandlungen sollen noch nicht geführt worden sein.