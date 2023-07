Medien: Real Madrid sticht BVB bei Top-Talent aus

IMAGO/Seskimphoto

Statt zum BVB zieht es das türkische Top-Talent Arda Güler (l.) zu Real Madrid

Immer wieder wurde Arda Güler in den vergangenen Monaten beim BVB gehandelt. Zuletzt vermeldete auch der FC Barcelona Interesse. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat jetzt aber Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid das Rennen um das türkische Supertalent von Fenerbahce gemacht.

In die Notizblöcke der BVB-Scouts hatte es Arda Güler schon im April 2022 geschafft. Seitdem gab es immer wieder Berichte über einen möglichen Vorstoß von Borussia Dortmund. Konkret wurde es jedoch nie. Dabei hätten viele Experten Güler zugetraut, bei den Westfalen eine ähnlich erfolgreiche Entwicklung einzuschlagen wie Jadon Sancho oder zuletzt Jude Bellingham.

In den vergangenen Tagen schienen der FC Barcelona und auch der AC Mailand dem BVB in die Parade zu fahren. "Wir versuchen, das Geschäft abzuschließen", wurde Barca-Präsident Joan Laporta Ende Juni zitiert. Jetzt hat aber offenbar Liga-Konkurrent Real Madrid das Rennen um Güler gemacht.

Einem Bericht von "The Athletic" zufolge hat sich der 18-jährige Offensivspieler für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden. Die Informationen decken sich mit den Angaben des türkischen Online-Portals "Yeni Acik" sowie der Transferexperten Yagiz Sabuncuoglu und Fabrizio Romano.

BVB-Flirt wechselt zu Real Madrid: Wie planen die Königlichen?

Von einem Sockelbetrag von 20 Millionen Euro und einer Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent für Fenerbahce ist dabei die Rede. Diese Summe liegt über der festgeschrieben Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro, für die Güler den türkischen Vizemeister verlassen darf.

Gülers Vertrag in Istanbul läuft noch bis 2025. Mit jeweils sieben Toren und Vorlagen in 32 Ligaspielen hatte sich der Linksfuß in der abgelaufenen Saison endgültig bei den Profis etabliert. Im November 2022 gab Güler zudem sein Debüt in der türkischen A-Nationalmannschaft unter Trainer Stefan Kuntz.

Wie Real mit Güler plant, ist derweil unklar. Im Mittelfeld sind die Königlichen mit Toni Kroos, Luka Modric und speziell nach der Verpflichtung von BVB-Star Jude Bellingham eigentlich schon exzellent besetzt.

Der FC Barcelona hatte Güler einen Fünfjahresvertrag angeboten - ihn aber noch ein Jahr auf Leihbasis bei Fenerbahce parken wollen.