Mané-Abschied vom FC Bayern wohl kein Selbstläufer

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt Sadio Mané den FC Bayern nach nur einem Jahr?

Die Euphorie, die der 32 Millionen Euro schwere Wechsel von Sadio Mané vom FC Liverpool zum FC Bayern im Sommer 2022 auslöste, ist längst verflogen. Nach einer überschaubar erfolgreichen Debütsaison scheinen die Tage des Offensivstars an der Säbener Straße bereits gezählt. Zum Selbstläufer wird ein Verkauf aber anscheinend nicht.

Sieben Tore, fünf Vorlagen in 25 Bundesliga-Spielen sind keine Horrorbilanz, aber auch nicht das, was man sich beim FC Bayern von der Verpflichtung von Sadio Mané verspochen hat. Zumal die ausbaufähige Bilanz obendrein von einer Meinungsverschiedenheit mit Ex-Coach Julian Nagelsmann und Handgreiflichkeiten gegen Teamkollege Leroy Sané getrübt wird.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Name des 31-Jährigen, der beim FC Liverpool zum Weltstar aufstieg, längst fettgedruckt auf der Liste möglicher Streichkandidaten in München. Das Problem: Ein Abnehmer lässt sich wohl nicht so leicht finden, wie anfangs erwartet.

Gerüchte um eine Rückkehr Manés in die englische Premier League, einen Wechsel zu Real Madrid oder in die italienische Serie A sind in den letzten Wochen zunehmend verstummt. Stattdessen sollen die finanzstarken Klubs aus der saudi-arabischen Pro League ein Auge auf den Angreifer geworfen haben. Auf eine offizielle Offerte wartet der FC Bayern aber angeblich noch vergebens.

Debütsaison beim FC Bayern weckt angeblich Zweifel

"Sky" bestätigt nun, dass ein Abschied Manés aus München in diesem Sommer erwartet wird, eine offizielle Anfrage aus Saudi-Arabien trotz erster Gespräche aber noch auf sich warten lässt.

Demnach besteht in Saudi-Arabien zwar nach wie vor Interesse am Stürmer, dass diesen in der vergangenen Spielzeit allerdings auch immer wieder Blessuren ausbremsten, soll durchaus Zweifel säen. Ob Al-Ahli, wo Mané zuletzt gehandelt wurde, und Co. ein Angebot abgeben werden, stehe deswegen noch gar nicht fest.

Beim FC Bayern dürfte man aber kaum nervös werden. "Vereinsintern" soll man davon ausgehen, dass ein Deal sogar erst Ende August eingetütet werden könnte, heißt es in dem Bericht des TV-Senders.