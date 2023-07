Überraschungsgast beim BVB-Trainingsauftakt

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Youssoufa Moukoko (r.) war bei der BVB-Leistungsdiagnostik mit von der Partie

In Abwesenheit von rund einem Dutzend Profis, die im Juni noch für ihre Nationalmannschaften gespielt hatten und deshalb erst am 15. Juli aus dem Urlaub zurückkehren, wurden bei Borussia Dortmund erste medizinische Leistungstests durchgeführt. Überraschenderweise konnte BVB-Trainer Edin Terzic einen Spieler begrüßen, der eigentlich nicht eingeplant war.

Bereits um 7:40 fuhren die ersten BVB-Spieler am Mittwoch auf dem Trainingsgelände in Brackel vor, wo am Mittag die ersten Leistungstests stattfanden. Im Mittelpunkt des medialen Interesses stand Felix Nmecha, dessen Verpflichtung in Fankreisen für Diskussionen sorgte. Anhänger hatten zwei vom ehemaligen Wolfsburger geteilte und schnell wieder gelöschte Posts in den sozialen Medien als homophob und queerfeindlich kritisiert.

Dortmunds zweiter Neuzugang Ramy Bensebaini war noch nicht dabei. Der aus Mönchengladbach zum BVB gewechselte Außenverteidiger gehört nach seinem Einsatz für die algerische Nationalmannschaft zur Gruppe der Nachzügler. Auch viele weitere Profis wie die deutschen Nationalspieler Julian Brandt und Emre Can werden erst verspätet zurück erwartet, da sie noch ihren Sonderurlaub genießen dürfen.

Moukoko beim BVB-Auftakt mit dabei

Einen solchen hatte eigentlich auch Youssoufa Moukoko zugestanden bekommen. Der 18-Jährige stand im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft, die sich bei der EM mit einem Aus in der Gruppenphase bis auf die Knochen blamierte. Der Angreifer kam bei dem Turnier nur auf einen Einsatz beim Auftakt gegen Israel, wo er sich eine muskuläre Verletzung zuzog.

Daher konnte er das Ausscheiden in der vergangenen Woche nur von der Bank aus verfolgen. Nun will es Moukoko aber offenbar wissen: Die "Ruhr Nachrichten" berichten, dass der Youngster beim ersten Leistungstest anwesend ist. Mit guten Auftritten in der Vorbereitung würde der Angreifer dann auch sicherlich die zuletzt aufgekommenen Wechsel-Gerüchte im Keim ersticken.