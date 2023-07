Spanien folgt England ins Finale der U21-EM

IMAGO/Alex Nicodim

Spanien feierte einen Kantersieg gegen die Ukraine

Es kommt zum erwarteten Kracher-Finale: England und Spanien sind ihren Favoritenrollen im Halbfinale der U21-EM gerecht geworden und haben sich mit klaren Siegen in Titellaune geschossen.

Die Young Lions bezwangen Überraschungsteam Israel im georgischen Batumi mit 3:0 (1:0), die Toros Rojos setzten sich in der rumänischen Hauptstadt Bukarest mit 5:1 (2:1) gegen die Ukraine um Chelsea-Star Michailo Mudryk durch.

England kämpft im Endspiel am Samstag (18:00 Uhr/Sat.1) in Batumi nun um den dritten EM-Titel nach 1982 und 1984, Spanien könnte mit Triumph Nummer sechs Italien überflügeln und zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen. Für die Israelis und die Ukrainer war bereits der Halbfinal-Einzug ein großer Erfolg, beide Nationen qualifizierten sich damit für die Olympischen Spiele in Paris 2024.

Morgan Gibbs-White traf per Kopf zur Führung für England (42.), zuvor hatte der 23-Jährige von Premier-League-Klub Nottingham Forest einen Foulelfmeter noch neben das Tor gesetzt (17.). Im zweiten Durchgang sorgten Cole Palmer (63.) von Triple-Sieger Manchester City und der eingewechselte Cameron Archer (90.) für die weiteren Tore.

"Ich bin im Moment ziemlich sprachlos. Wir haben alle daran geglaubt", sagte Gibbs-White. Auch Teammanager Lee Carsley schwärmte: "Die Jungs sind so motiviert, ich bin so glücklich. Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben."

Im zweiten Semifinale brachte Kapitän Artem Bondarenko die Ukraine nach einer sehenswerten Vorarbeit von 100-Millionen-Mann Mudryk überraschend in Führung (13.). Doch der Favorit aus Spanien dominierte: Kapitän Abel Ruiz (17.) und Oihan Sincet (23.) drehten schnell die Partie, Antonio Blanco (54.), Aimar Oroz (68.) und Sergio Gomez (78.) erhöhten nach der Pause.