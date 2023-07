IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Es ist die Generalprobe vor dem großen Frauenfußball-Highlight des Jahres, der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland: Am Freitagabend ab 20:30 Uhr empfängt die Deutsche Nationalmannschaft in Fürth den WM-Debütanten aus Sambia. Wo wird das letzte Testspiel des DFB-Teams vor der Abreise ans andere Ende der Welt live im Fernsehen und TV übertragen?

Nachdem der deutsche Männerfußball in bei den letzten großen Turnieren zuletzt für große Enttäuschungen sorgte, sollen die Frauen nun als Stimmungsaufheller fungieren.

Der zweimalige Weltmeister peilt bei der WM in Australien und Neuseeland, die vom 20. Juli bis zum 20. August ausgetragen wird, eine Top-Platzierung an. Bevor es in der Gruppe H gemeinsam mit Marokko, Südkorea und Kolumbien zur Sache geht, steht in heimischen Gefilden aber noch ein letzter Test an.

Gegner für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist am Freitagabend der WM-Debütant aus Sambia.

"Da werden wir uns noch mal richtig strecken müssen", so die Aussage im Vorfeld von Joti Chatzialexious, dem Sportlichen Leiter Nationalmannschaften beim DFB, der im Duell mit dem WM-Neuling einen "richtig guten Test" gegen einen "robusten, leidenschaftlichen" Gegner erwartet.

Wo wird die WM-Generalprobe der deutschen Frauen live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Deutschland vs. Sambia live im TV und Stream