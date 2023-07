Deutscher WM-Kader dünnt sich aus

IMAGO/Sportfoto Zink / Hans-Martin Issler

Paulina Krumbiegel wird bei der Frauen-WM nicht dabei sein

Mittelfeldspielerin Paulina Krumbiegel von der TSG 1899 Hoffenheim ist vorzeitig aus dem Trainingslager der deutschen Fußballerinnen abgereist und wird nicht zum Kader für die Weltmeisterschaft gehören.

"Sie war tatsächlich eine Wackelkandidatin und hatte die Tage auch muskuläre Probleme", sagte Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim Verband, in einer Pressekonferenz. Deshalb habe Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit Krumbiegel gesprochen. Sie habe das Quartier inzwischen verlassen.

Die 22-Jährige hatte beim 2:1-Testspielsieg gegen Vietnam am 24. Juni in Offenbach das 1:0 erzielt. Derzeit bereitet sich der nun 28-köpfige Kader auf das Turnier vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland vor.

Am Wochenende werden nach dem letzten Testspiel der Vize-Europameisterinnen am Freitag (20:30 Uhr/ARD) in Fürth gegen Sambia die 23 WM-Teilnehmerinnen bekannt gegeben.