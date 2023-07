Medien: FC Schalke 04 und TSG einigen sich im Bülter-Poker

IMAGO/RHR-FOTO

Marius Bülter wird den FC Schalke 04 wohl zur TSG 1899 Hoffenheim verlassen

Wochenlang hatte sich der Wechsel von Marius Bülter zur TSG 1899 Hoffenheim angedeutet, nun steht die Verkündung offenbar kurz bevor. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Goalgetter den FC Schalke 04 verlassen und den Knappen einen warmen Geldregen hinterlassen.

Schon seit Anfang Juni soll sich Marius Bülter mit der TSG 1899 Hoffenheim auf ein Arbeitspapier geeinigt haben. Abgeschlossen werden konnte der Transfer aber dennoch nicht, weil sich der FC Schalke 04 in den Gesprächen als harter Verhandlungspartner erwies und auf eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro pochte.

Doch nun haben die beiden Klubs offenbar einen Durchbruch in den Verhandlungen erzielt, sodass der Deal kurz vor dem Abschluss steht. "Sky" und "Bild" berichten übereinstimmend von einer Einigung.

FC Schalke 04: Bülter hat sich bereits verabschiedet

Sollte auch der obligatorische Medizincheck keine Probleme zu Tage fördern, so wird Bülter zeitnah einen Dreijahresvertrag im Kraichgau unterschreiben. Auch der Schalker Aufsichtsrat muss den Transfer noch durchwinken.

Als Entschädigung erhalten die Knappen laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg eine Sockelablöse in Höhe von rund drei Millionen Euro. Durch erfolgsabhängige Boni kann diese noch auf bis zu vier Millionen Euro ansteigen. Geld, dass die Königsblauen gut gebrauchen können. Schließlich muss sich der Revierklub nun nach einem Ersatz für den 30-Jährigen umsehen, der in der vergangenen Saison mit elf Bundesliga-Toren aufhorchen ließ.

Insgesamt kommt Bülter, der 2021 von Union Berlin in den Ruhrpott wechselte, auf 69 Pflichtspiele im Trikot des FC Schalke 04. Dabei gelangen ihm 23 Treffer und 14 Vorlagen und hatte somit einen großen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr in der Saison 2021/22. Von seinen aktuellen Teamkameraden soll sich der Offensivakteuer bereits verabschiedet haben.