Vereinsikone sicher: Mit Kane holt der FC Bayern den CL-Titel

Sammy Minkoff

Vereinsikone Giovane Elber würde sich über einen Transfer von Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern freuen. Der Brasilianer traut den Münchnern mit dem englischen Nationalspieler im Kader sogar den ganz großen Coup zu.

"Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil. Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar in der Bundesliga bewundern zu können, nicht nur die Bayern-Fans", sagte Elber im Interview mit "Sky".

Der 50-Jährige zog im Rahmen seiner Huldigung einen Vergleich zu einem Ex-Trainer der Münchner herbei: "Es wäre so wie damals, als Pep Guardiola hier Trainer wurde. Das war auf jedem Sportsender der Welt zu sehen. Alle haben darüber gesprochen. Dieser Transfer hätte eine weltweite Strahlkraft."

Die Fähigkeiten Kanes seien "sensationell". "Er bringt alles mit, hat keine Schwächen. Es ist genau das Puzzleteil, das Bayern letzte Saison gefehlt hat. Da war es bis zum Sechzehnmeterraum okay, und dann kam wenig", urteilte Elber.

Mit einer derartigen Verstärkung wie Kane würde der FC Bayern laut Elber "wieder ganz oben in Europa angreifen und um den Champions-League-Sieg mitmischen". Da sei sich der einstige Stürmer "zu hundert Prozent" sicher.

Kane gilt seit Wochen als Transferziel Nummer eins des FC Bayern. Der Spieler an sich soll von einem Wechsel von London nach München längst angetan sein. Auf die Verantwortlichen der Tottenham Hotspurs soll das allerdings noch überhaupt nicht zutreffen.

"Wer möchte schon so einen Spieler verlieren?"

Klubboss Daniel Levy, ohnehin als zäher Verhandlungspartner bekannt, schmetterte die erste Offerte des FC Bayern mit einer Sockelablöse von 70 Millionen Euro für Kane direkt ab.

"Dass der Boss von Tottenham ihn nicht so leicht gehen lassen will, ist mir klar. Wer möchte schon so einen Spieler verlieren?", hob Elber hervor und ergänzte: "Das wäre andersrum genauso. Aber er hat ja angeblich große Lust auf München und hoffentlich werden sich alle einig. Es wäre überragend."