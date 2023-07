Bayern-Ärzte reisen wegen Kim nach Südkorea

IMAGO/Franco Romano

Min-jae Kim wechselt wohl zum FC Bayern

Min-jae Kim von der SSC Neapel steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern. Der Transfer des Abwehrspielers befindet sich wohl auf der Zielgeraden.

Laut "Sky" sind Teamärzte des FC Bayern am Mittwochabend in Südkorea eingetroffen, um den Medizincheck mit Kim zu absolvieren. Donnerstag soll dieser finalisiert werden. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger hält sich derzeit in seiner Heimat beim Militärdienst auf.

Für Kim zahlt der FC Bayern 50 Millionen Euro an Neapel. Der italienische Meister machst dabei von einer Ausstiegsklausel Gebrauch. In München soll der Nationalspieler einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschreiben und rund zwölf Millionen Euro im Jahr kassieren.

Den Kim-Transfer will der deutsche Rekordmeister mit dem Verkauf von Lucas Hernández finanzieren. Der Franzose steht vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Inklusive aller Bonuszahlung winken den Münchnern 50 Millionen Euro für einen Verkauf des Weltmeisters von 2018.

Den Medizin-Check bei PSG soll Hernández bereits absolviert haben. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht allerdings noch aus.

Kim wäre der dritte Neuzugang des FC Bayern für die kommende Saison. Bislang fanden Konrad Laimer (RB Leipzig) sowie Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) in der laufenden Transferperiode ihren Weg in die bayerische Landeshauptstadt.

Die Verträge der beiden Profis bei ihren Ex-Klubs liefen aus. Ablösesummen wurden für sie also nicht fällig.

Kommt auch Walker zum FC Bayern?

Neben Kim soll mit Kyle Walker ein weiterer Abwehrspieler kommen. Laut jüngster Informationen der "Sport Bild" stehen die Münchner in Person von Cheftrainer Thomas Tuchel zwar in direktem Kontakt mit dem 33-jährigen Engländer von Manchester City.

Eine Einigung mit dem Premier-League-Klub habe es bis dato allerdings noch keine gegeben. Noch pocht der Triplesieger darauf, mit seinem Rechtsverteidiger ins letzte Vertragsjahr starten zu wollen.