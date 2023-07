Überraschender Verkaufskandidat beim FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Dayot Upamecano (2.v.r) wechselte 2021 zum FC Bayern

Der FC Bayern befindet sich am Anfang eines spannenden Transfer-Sommers. In der Defensive wird es in München definitiv Veränderungen geben. Kommt es gar zu einem überraschenden Abgang?

Lucas Hernández wird den FC Bayern aller Voraussicht nach in Richtung Paris Saint-Germain verlassen. Mit Min-Jae Kim von der SSC Neapel steht bereits der passende Nachfolger in den Startlöchern.

Benjamin Pavard liebäugelt Medienberichten zufolge wie Hernández mit einem Abschied aus München. Laut "kicker" ist ein Wechsel des 27-Jährigen aber wohl nicht in Stein gemeißelt, sondern soll stattdessen von den Plänen von Cheftrainer Thomas Tuchel abhängen.

Upamecano ein Verkaufskandidat des FC Bayern?

Das Fachmagazin schließt nicht aus, dass Pavard in sein letztes Vertragsjahr beim FC Bayern gehen muss und nennt für diesen Fall Dayot Upamecano als potenziellen Verkaufskandidaten.

Der 24-Jährige war 2021 für rund 42,5 Millionen Euro von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig an die Säbener Straße gewechselt. Zwar besitzt Upamecano alle Anlagen, die es für einen guten Innenverteidiger bedarf, allerdings leistete sich der Franzose in seinen ersten beiden Jahren an der Isar auch immer wieder dicke Fehler.

FC Bayern: Upamecano wechselt Berateragentur

Zuletzt wechselte Upamecano die Berateragentur. In diesem Zusammenhang vermeldete "Sport1", dass sich der Abwehrmann einen Abschied vom FC Bayern vorstellen kann - allerdings wohl erst im Sommer 2024.

Dem "kicker" zufolge wurde Upamecano "nie so ganz glücklich" in München. Der französische Nationalspieler besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026.

Die Kaderplaner an der Säbener Straße stehen folglich vor wegweisenden Entscheidungen in diesem Sommer. Viel wird am Ende wohl auch von den Vorstellungen von Cheftrainer Tuchel abhängen, der seit Ende März in München an der Seitenlinie steht.