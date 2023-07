Tottenham-Boss stinksauer auf Thomas Tuchel und Co.

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Bayern-Trainer Thomas Tuchel traf sich schon vor einigen Wochen mit Harry Kane

Dicke Luft zwischen dem FC Bayern und Tottenham: Weil der deutsche Rekordmeister hinter dem Rücken von Spurs-Klubchef Daniel Levy mit Harry Kane sprach, soll der Geschäftsmann stinksauer auf die Münchner sein. Das könnte mit Blick auf einen Transfer des Stürmers Konsequenzen haben.

Wie die "Bild" berichtet, könnte das Verhalten von Thomas Tuchel und Co. dem FC Bayern im Poker um Harry Kane noch mächtig um die Ohren fliegen. Der Trainer der Münchner hatte sich bereits vor einigen Wochen mit dem Stürmer-Star in dessen Haus in London getroffen. Ein Treffen, über das Tottenham-CEO Daniel Levy nicht informiert wurde. Darüber soll der Spurs-Klubchef stinksauer sein.

Levy habe seine Wut gegenüber dem deutschen Rekordmeister in seinem Freundeskreis "überdeutlich" angesprochen, heißt es. Nun wolle er den FC Bayern für dieses Verhalten "richtig bluten lassen", schreibt "Bild". Die Hoffnung auf ein mögliches Entgegenkommen in den Verhandlungen könne sich der deutsche Meister damit endgültig abschminken.

Kein Preisnachlass für den FC Bayern

In Zahlen ausgedrückt bedeutet die jüngste Entwicklung für den FC Bayern dem Bericht zufolge nichts Gutes, denn: Wollen die Münchner Kane in diesem Sommer an die Isar lotsen, wird nun ganz sicher eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro fällig werden. In einem ersten Versuch hatte der FC Bayern noch versucht, die Spurs mit einem Angebot in Höhe von "nur" 70 Millionen Euro zu überzeugen.

Wie der Poker um den englischen Nationalspieler weitergeht, kann nur spekuliert werden. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird der FC Bayern schon bald das nächste Angebot für Kane abgeben. Dass die Spurs diese Offerte annehmen, gilt als nahezu ausgeschlossen.

Unklar ist zudem auch, ob die Münchner überhaupt dazu bereit sind, mehr als 100 Millionen Euro für einen Spieler auszugeben, dessen Vertrag nur noch ein Jahr läuft. Gleichzeitig haben die Bayern-Bosse aber schon entschieden, dass unbedingt ein neuer Stürmer geholt werden muss, um die Ziele nicht schon wieder krachend zu verfehlen.