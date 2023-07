Offensiv-Star soll FC Bayern "auf jeden Fall verlassen"

IMAGO/ULMER

Sadio Mané (r.) ist Verkaufskandidat des FC Bayern

Sadio Mané wird den FC Bayern nach lediglich einer Saison womöglich schon wieder verlassen. Der Offensivspieler gilt beim deutschen Rekordmeister inzwischen wohl als klarer Verkaufskandidat.

Wie der "kicker" berichtet, soll Mané den FC Bayern "auf jeden Fall verlassen". Bereits seit mehreren Wochen halten sich hartnäckige Wechselgerüchte um den 31-Jährigen.

Zuletzt wurde die Spur nach Saudi-Arabien wieder heißer. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll sich Al Ahli aus der Saudi Professional League um die Dienste des Angreifers bemühen. Zuvor wurde Mané ebenfalls bei "Ronaldo-Klub" Al Nassr gehandelt.

Der senegalesische Nationalspieler war im vergangenen Sommer als großes Versprechen zum FC Bayern gewechselt. Dass die Münchner im Gegenzug rund 32 Millionen Euro an den FC Liverpool überweisen mussten, wurde damals als Transfer-Coup gefeiert.

Doch viel zu selten konnte Mané anschließend an seine Glanzleistungen während seiner Zeit in der Premier League anknüpfen. In 38 Pflichtspieleinsätzen für den FC Bayern steuerte der Offensivmann in der vergangenen Saison insgesamt zwölf Tore bei.

Zu allem Überfluss lieferte sich Mané im Rahmen des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League gegen Manchester City eine handfeste Auseinandersetzung mit Teamkollege Leroy Sané. Trotzdem kann sich der Routinier offenbar einen Verbleib an der Säbener Straße vorstellen.

Mané will offenbar beim FC Bayern bleiben

"Von Angeboten aus Saudi-Arabien habe ich noch nichts gehört", reagierte Manés Kommunikationsberater Bakary Cissé zuletzt im Interview mit "2STV Sénégal" auf die kursierenden Transfer-Gerüchte: "Sicher ist, dass er beim FC Bayern bleibt. Er hat für drei Jahre unterschrieben."

Mané besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2025. "Er hat ein Jahr verbracht und hat immer noch zwei. Also ja: Vorerst bleibt er beim FC Bayern", führte Cissé weiter aus.