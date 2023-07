Enthüllt: ManCity plant Mega-Angebot für Bayern-Flirt

IMAGO/Irina R. Hipolito

Frenkie de Jong (r.) wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Verlässt Frenkie de Jong den FC Barcelona in diesem Sommer? Zuletzt wurde der zentrale Mittelfeldspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch nun will Manchester City offenbar mit einem hohen Angebot ernst machen.

Laut dem Portal "fichajes" wäre der amtierende Champions-League-Sieger dazu bereit, fast 110 Millionen Euro für de Jong auszugeben.

ManCity-Cheftrainer Pep Guardiola soll ein großer Fan des 26-Jährigen sein. Die Skyblues sind in der laufenden Transferperiode bei Jude Bellingham (Real Madrid) leer ausgegangen. Zudem soll Declan Rice kurz vor einem Wechsel von West Ham United zum FC Arsenal stehen.

Da Manchester City Mannschaftskapitän Ilkay Gündogan an den FC Barcelona verloren hat, soll nun de Jong in den Fokus des Spitzenklubs geraten sein.

Der Niederländer ist noch bis 2026 an Barca gebunden. Unter Cheftrainer Xavi zählt de Jong zum Stammpersonal. Dennoch gilt der Spielmacher immer wieder als Wechselkandidat. Schließlich können die finanziell angeschlagenen Katalanen hohe Transfererlöse nur zu gut gebrauchen.

Immer wieder Gerüchte über Wechsel zum FC Bayern

Zuletzt hatte bereits die britische Boulevardzeitung "The Sun" über das angebliche Interesse von Manchester City berichtet.

In den vergangenen Wochen wurde de Jong aber auch beim FC Bayern gehandelt. Das Portal "Don Balon" wollte erfahren haben, dass der 51-fache Nationalspieler "das nächste galaktische Ziel" des deutschen Rekordmeisters sei. Die Plattform "madrid-barcelona.com" brachte sogar einen möglichen Tausch-Deal mit Joshua Kimmich plus 75 Millionen Euro ins Spiel.

Laut "Bild" soll de Jong aktuell aber kein Thema an der Säbener Straße sein. Der Achter war im Sommer 2019 für rund 86 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona gewechselt. Glaubt man den jüngsten Gerüchten, könnte es für de Jong aber schon bald in der Premier League weitergehen.