Hoeneß spricht über Kane-Transfer zum FC Bayern

IMAGO/Michael Bermel

Harry Kane gilt als einer der besten Mittelstürmer der Welt

Harry Kane ist die derzeit alles überstrahlende Personalie in den Transfer-Spekulationen beim FC Bayern. Eine Verpflichtung des Stürmerstars der Tottenham Hotspur hätte eine große Signalwirkung weit über die Bundesliga hinaus, darin sind sich quasi alle Experten dieser Tage einig. Jetzt hat sich auch Ex-Nationalspieler Dieter Hoeneß zu der Causa Harry Kane geäußert.

Im Interview mit "t-online" stellte der jüngere Bruder von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß klar, dass auch er den englischen Nationalmannschafts-Kapitän für eine hervorragende Sofortlösung in der Sturmzentrale hält.

"Harry Kane ist natürlich eine Bank. Er hat schon fast ein Jahrzehnt lang gezeigt, dass er ein Topstürmer ist. So gesehen wäre die Wahl, wenn sie denn auf Harry Kane fiele, mit wenigen Risiken und sehr vielen Chancen verbunden", meinte der 70-Jährige.

Dennoch sei die finanzielle Hürde, die der deutsche Rekordmeister mit einer Ablösesumme im womöglich dreistelligen Millionenbereich nehmen müsste, eine ziemlich hohe, wie auch der langjährige Bundesliga-Manager von Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg anmerkte.

Hoeneß von Kane total überzeugt

"Ich glaube, die Bayern tendieren – aufgrund der Erfahrungen, die sie in der vergangenen Saison gemacht haben – jetzt eben auch dazu, auf Nummer sicher zu gehen. Da würde Harry Kane sehr gut passen, wenn man eine Garantie haben will, dass es sofort klappt. [...] Es ist insgesamt einfach ein sehr schwieriger Markt. Es sind nur ganz wenige hervorragende Angreifer da. Es gibt deutlich mehr Angebote und interessierte Vereine, als überhaupt Topstürmer da sind", so Hoeneß, der einst selbst zwischen 1979 und 1987 beim FC Bayern unter Vertrag stand.

Qualitativ hat der Vizeweltmeister von 1986 keinerlei Zweifel am Spurs-Torjäger, der aktuell noch bis 2024 in London unter Vertrag steht: "Er kann Tore mit rechts, links, mit dem Kopf erzielen – ein Vollblutstürmer. [...] Er würde Bayern natürlich sofort helfen können", ist sich Hoeneß sicher.

Wie weit die Münchner tatsächlich an ihrem möglichen Königstransfer in diesem Sommer sind, darüber hatte es zuletzt widersprüchliche Informationen gegeben. Meldungen, wonach die Bayern-Verantwortlichen um Cheftrainer Thomas Tuchel schon vor Wochen in direkten Gesprächen mit Harry Kane gestanden haben sollen, kamen bei Spurs-Klubchef Daniel Levy überhaupt nicht gut an.