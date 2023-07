Dritter Sommer-Transfer des FC Bayern vor dem Abschluss

IMAGO/Maurizio Borsari

Kim Min-jae (r.) zieht es zum FC Bayern

Der FC Bayern steht offenbar unmittelbar vor dem dritten Transfer des Sommers. So zieht es Min-jae Kim von der SSC Neapel zum deutschen Rekordmeister.

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano absolviert der Innenverteidiger am Donnerstag den zweiten Teil seines Medizinchecks.

Am Mittwoch berichtete "Sky", dass Teamärzte des FC Bayern in Südkorea eingetroffen sind, wo Kim aktuell seinen Militärdienst absolviert.

Der 26-Jährige kann die SSC Neapel aufgrund einer Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro vorzeitig verlassen. Beim FC Bayern soll Kim einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Die Verpflichtung des zentralen Abwehrspielers hatte sich in den vergangenen Wochen angekündigt. Kim ist in München als Nachfolger für Lucas Hernández eingeplant. Den 27-Jährigen zieht es zu Paris Saint-Germain in die Ligue 1. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht noch aus.

FC Bayern mit weiteren Kader-Baustellen

Kim wäre der dritte Sommer-Neuzugang des FC Bayern. Bislang hat der deutsche Meister Konrad Laimer (zuvor bei RB Leipzig) sowie Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) jeweils ablösefrei an die Säbener Straße gelockt.

Mit der Verpflichtung von Kim ist die Kaderplanung des FC Bayern aber noch lange nicht abgeschlossen. Vor allem im Angriff soll ein neuer Torjäger her. Harry Kane von Tottenham Hotspur ist hierbei das Objekt der Begierde. Jedoch stellen sich die Nordlondoner bezüglich eines möglichen Transfers bislang quer.

Darüber hinaus suchen die Münchner noch nach einem neuen Rechtsverteidiger. João Cancelo hat den Verein nach seiner halbjährigen Leihe wieder in Richtung Manchester City verlassen. Benjamin Pavard und Noussair Mazraoui könnten noch folgen.

Kyle Walker ist als potenzieller Neuzugang in das Blickfeld des FC Bayern gerückt. Der 33 Jahre alte ManCity-Profi hat allerdings noch keine finale Zukunftsentscheidung getroffen.