Sommer vor Bayern-Abschied? Transferpoker nimmt Fahrt auf

Yann Sommer könnt den FC Bayern in den nächsten Wochen verlassen

Der erste entscheidende Dominostein im Transferpoker um Yann Sommer könnte schon zeitnah fallen. Dem Torhüter des FC Bayern winkt ein Wechsel zu einem absoluten Topklub.

Ob Yann Sommer noch eine Zukunft beim FC Bayern hat, ist nach wie vor nicht ganz klar. Als sicher gilt, dass der Schweizer im Fall eines Verbleibs hinter Manuel Neuer ins zweite Glied rückt. Eine Position, mit der sich der 34-Jährige dem Vernehmen nach nicht anfreunden möchte. Eine äußerst attraktive Alternative könnte sich Sommer nun eröffnen.

"Transferexperte" Fabrizio Romano berichtet am Donnerstag, dass Manchester United schon bald ein zweites Angebot für Inter-Keeper André Onana abgeben wird. Die erste Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro plus weiteren fünf Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen wurde von den Italienern abgelehnt.

Sollte Inter das verbesserte Angebot akzeptieren, wäre der Platz zwischen den Pfosten in Mailand frei - unter anderem für Yann Sommer, der bereits vor einigen Tagen mit einem Wechsel zum Champions-League-Finalisten ins Gespräch gebracht wurde.

Zu einer unüberwindbaren Hürde würde ein Sommer-Kauf für die Mailänder nicht werden. Wie die "Bild" bereits in der letzten Woche enthüllte, gibt es in Sommers Bayern-Vertrag nämlich eine Ausstiegsklausel, die einen Transfer entsprechend erleichtern würde. Ob sich Sommer am Ende aber auch einen Wechsel in die italienische Modemetropole vorstellen kann, ist nicht überliefert.

Vom FC Bayern zu Inter: Nur ein kleiner Rückschritt

Rein sportlich wäre ein Mailand-Wechsel für den Schweizer zwar ein Rückschritt, allerdings kein großer. Die Nerazzurri haben sich in den letzten Jahren wieder in der internationalen Spitze etabliert. 2020 stürmte das Team bis ins Europa-League-Finale, in der letzten Saison gelang gar der Sprung ins Champions-League-Finale

2021/22 verpasste Inter zudem das nationale Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Supercup-Triumph nur knapp. Am Ende fehlten in der Liga lediglich zwei Zähler zum Scudetto, den der Traditionsklub ein Jahr zuvor noch gewann.