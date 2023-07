"Big Mac Süle" - BVB-Star löst heftige Gewichtsdebatte aus

IMAGO/Laci Perenyi

Niklas Süle werden erneute Gewichtsprobleme nachgesagt

Am Mittwoch startete Vizemeister Borussia Dortmund in den ersten Teil der neuen Saisonvorbereitung. Einen Teil der BVB-Stars bat Cheftrainer Edin Terzic zur Leistungsdiagnostik. Offenbar zeigten sich noch nicht alle Dortmunder Profis bei diesem Aufgalopp in körperlich guter Verfassung. Allen voran Niklas Süle, dem schon mehrfach Defizite in Sachen Fitness vorgeworfen wurden.

Der Nationalspieler hatte erst vor zwei Wochen die letzten Länderspiele für Deutschland verpasst, da sich Bundestrainer Hansi Flick mit seiner Einstellung und Verfassung nicht einverstanden zeigte.

"Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht", hatte Flick zu seiner Nicht-Berücksichtigung gesagt. Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler hatte ergänzt: "Wir wären alle froh, wenn Niklas Süle in einer Top-Verfassung wäre, sein Potenzial voll ausschöpfen würde. [...] Jetzt liegt es an Niklas, ganz klar."

Ein Weckruf, den der BVB-Verteidiger bislang offensichtlich noch nicht hören will. Diesen Eindruck zumindest vermitteln die Kommentare unter einem Post von Borussia Dortmund in den sozialen Netzwerken.

BVB-Bild löst heftige Reaktionen aus

Der BVB hatte ein Bild geteilt, welches Niklas Süle neben Ersatzkeeper Alexander Meier auf dem Ergometer zeigt. Einen allzu austrainierten Eindruck machte der 27-Jährigen dabei nicht. Zumindest nach Meinung vieler BVB-Fans, die via Twitter und Instagram fleißig kommentierten.

Durch mit der Leistungsdiagnostik. ✅ pic.twitter.com/Xrm3UR6kDM — Borussia Dortmund (@BVB) 5. Juli 2023

"Niki wieder gut getankt im Urlaub", "Süle trägt wieder 5XL", "Big Mac Süle" oder "Paar Burger zu viel in der Sommerpause" waren nur einige der Kommentare in den sozialen Medien, die sich mit dem aktuellen Fitnesszustand des Dortmunder Verteidigers befassen.

Ob der Innenverteidiger, der bisher 45 Mal für Deutschland auflief, tatsächlich unprofessionell und nachlässig in Sachen Ernährung und Trainingseifer in den letzten Wochen war, blieb bis dato unklar.

Fakt ist aber, dass Süle in den vergangenen Jahren schon mehrfach wegen vermeintlichen Übergewichts in der Kritik stand. Offiziell bringt er mal knapp über, mal knapp unter 100 Kilogramm auf die Waage. Zum Vergleich: Innenverteidiger-Kollege Nico Schlotterbeck soll circa 86 Kilogramm mitbringen.