Goretzka-Besuch in Dortmund sorgt für Wirbel

IMAGO

Bayern-Profi Leon Goretzka wurde zuletzt mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht

Ein Instagram-Video von Bayern-Profi Leon Goretzka hat am Donnerstags in den sozialen Medien für Wirbel gesorgt. Darin ist der Nationalspieler auf einer Jogging-Runde zu sehen - ausgerechnet in Dortmund.

Nachdem in den letzten Tagen immer wieder mal vereinzelt über einen möglichen Wechsel von Leon Goretzka vom FC Bayern zum BVB spekuliert wurde, hat der Münchner die Hoffnungen einiger Borussia-Fans am Donnerstag geschürt, als er auf seinem Instagram-Kanal ein Video postete, das ihn bei einer Jogging-Runde um den Dortmunder Phoenix-See zeigt.

Viele Fans nutzten die Chance in der Kommentar-Spalte und baten den Nationalspieler, doch direkt da zu bleiben.

"Könntest du jeden Tag haben, wenn du nach Dortmund kommst", schrieb ein User zu dem Videoclip. Ein anderer Nutzer versprach ihm ein Like, wenn er wirklich nach Dortmund wechselt. Ein weiterer erklärte: "Wir brauchen dich beim BVB!"

Allerdings waren nicht alle Reaktionen auf den Clip positiv. Einige User bezeichneten Goretzkas Besuch als "mutig" und schrieben: "Was machst du in Dortmund? Ab nach München!"

Goretzka auf Heimatbesuch im Ruhrgebiet

Die besorgten BVB-Fans konnten allesamt schnell wieder aufatmen, denn wie die "Ruhr Nachrichten" kurz nach Veröffentlichung des Videos berichteten, hat Goretzkas Auftritt am beliebten Dortmunder Ausflugsziel einen ganz simplen Grund: Der Nationalspieler ist derzeit auf Heimatbesuch im Ruhrgebiet und genießt seine freie Zeit, bevor in wenigen Tagen der Trainingsauftakt beim FC Bayern ansteht.

In München ist der Mittelfeldspieler Stand heute weiterhin fest eingeplant. Zwar hatte Goretzka in den Wochen unter Trainer Thomas Tuchel nicht immer einen leichten Stand, konkrete Wechselgerüchte um seine Person gab es aber nie. Auch die Spekulationen um einen Wechsel zum BVB entbehren jeglicher Grundlage.