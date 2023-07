Brisante Insta-Klausel von Nmecha beim BVB enthüllt

IMAGO/Darius Simka

Felix Nmecha soll beim BVB Jude Bellingham ersetzen

Der Transfer von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund spaltet die Dortmunder Fanszene. Nun sorgt eine enthüllte Vertragsklausel beim BVB für neue Diskussionen. Nmecha droht im Worst Case offenbar eine Millionenstrafe.

Späte Überraschung beim wohl umstrittensten Bundesliga-Transfer in diesem Sommer: Wie die "AZ/WAZ" berichtet, beinhaltet der neue Vertrag von Felix Nmecha bei Borussia Dortmund eine brisante Instagram-Klausel.

Demnach droht dem Mittelfeldspieler eine saftige Geldstrafe, wenn er in Sozialen Netzwerken wie Instagram gegen die Grundwerte des BVB verstößt. Dem Bericht zufolge müsste der 22-Jährige bei einem Vertragsbruch tief in die Tasche greifen. Von einer Strafe in Millionenhöhe ist die Rede.

Laut "AZ/WAZ“ wollen sich die Klub-Bosse dadurch wirtschaftlich absichern. Für Nmecha hat der BVB 30 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Bei weiteren irritierenden Posts bei Insta und Co. droht dem Klub neben einem Imageschaden auch potentiell ein Verlust bei einem Weiterverkauf des Spielers.

BVB: Felix Nmecha wehrt sich gegen Vorwürfe

Nmecha hatte in der Vergangenheit mit irritierenden Posts über queere und homosexuelle Menschen für Schlagzeilen gesorgt und viel Gegenwind erhalten. Den Transfer zum Vizemeister sahen und sehen viele Anhänger der Schwarz-Gelbe extrem kritisch. Einige sehen die angesprochenen Werte ihres Vereins in Gefahr.

Der Bundesliga-Profi wehrte sich jüngst gegen die Vorwürfe und betonte, Niemanden wegen seiner Sexualität ausgrenzen zu wollen. "Ich denke, ein paar Sachen waren aus dem Kontext genommen", erklärte Nmecha in einem BVB-Video über die Vorwürfe der Homophobie und Transfeindlichkeit. "Ich bin natürlich Christ, aber ich liebe alle Leute. Ich diskriminiere nicht. Ich hoffe, die Fans werden mir die Chance geben, dass wir uns kennenlernen, und sehen, dass ich ein hoffentlich toller Mensch bin."

BVB-Bosse werben für Nachsicht

Die Dortmunder Klub-Verantwortlichen hat er offenbar überzeugt. "Er hat mir glaubwürdig versichert, dass er die Werte unseres Grundwertekodex teilt und danach handeln wird", teilte BVB-Präsident Reinhold Lunow mit, fügt aber auch hinzu: Nmecha werde sich angesichts "der Kritik im Vorfeld des Transfers bei vielen Schwarzgelben noch Vertrauen erarbeiten müssen. Gemeinsam mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke setzte er sich in einem Statement für Nachsicht für den umstrittenen Zugang ein. "Mein Vertrauen hat er."

Am vergangenen Montag hatte Nmecha bei den Dortmunder einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Beim BVB soll Nmecha das an Real Madrid abgegebenen Juwel Jude Bellingham ersetzen.

Der Youngster hatte sich in Wolfsburg in der zurückliegenden Saison immer mehr ins Rampenlicht gespielt. Bundestrainer Hansi Flick berief ihn im März erstmals in den Kader der deutschen Nationalmannschaft.