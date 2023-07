Eintracht Frankfurt verkündet weiteren Neuzugang

IMAGO/James Heaton/News Images

Robin Koch (l.) schließt sich Eintracht Frankfurt an

Nachdem Eintracht Frankfurt am Mittwoch bereits Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln als Neuzugang vorgestellt hat, wartete die SGE nur einen Tag später mit einer weiteren Verstärkung auf.

Der achtfache Nationalspieler Robin Koch wechselt von Leeds United zu Eintracht Frankfurt. Der Innenverteidiger wird vom Premier-League-Absteiger für die nächste Saison ausgeliehen. Laut Medienberichten könnte er anschließend auch fest zur SGE wechseln.

"Robin ist ein Typ, der auf und neben dem Platz vorangeht und Verantwortung übernimmt. Mit fast 27 Jahren ist er im perfekten Fußballeralter, zudem bringt er wertvolle Erfahrungen aus der Bundesliga und der Premier League mit, die er in unser Team einbringen wird", sagte Markus Krösche.

🦅🆕 Robin Koch wird ein Adlerträger!



Der 26-jährige achtmalige deutsche Nationalspieler schließt sich Eintracht Frankfurt an und wechselt per Leihe vom englischen Klub Leeds United an den Main.#SGE | #ItsCooking — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 6. Juli 2023

Der Sportvorstand ergänzte: "Die Tatsache, dass viele namhafte Klubs sich mit ihm in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt haben und interessiert waren, er sich aber für uns entschieden hat, zeigt, wie sehr Robin sich mit der Aufgabe identifiziert. Das ist eine sehr wichtige und gute Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit."

Im Ringen um Koch setzte sich die SGE gegen Ligakonkurrent Bayer Leverkusen durch. Der Werkself wurde ebenfalls großes Interesse nachgesagt.

Koch selbst freut sich darauf, ein Teil von Eintracht Frankfurt zu werden. "Der Klub zählt zu den renommiertesten Vereinen in der Bundesliga und war in den letzten Jahren auch in Europa ein Aushängeschild des deutschen Fußballs. Mit dem neuen Trainer, dem starken Kader und den Möglichkeiten hier im Verein ist das für mich eine sehr spannende Herausforderung, die ich mit maximaler Motivation angehe", betonte der 26-Jährige.

Koch absolvierte 73 Spiele in der höchsten englischen Spielklasse für seinen Verein Leeds United.

In Frankfurt soll Koch Evan Ndicka ersetzen. Dieser wechselte in der laufenden Transferperiode zur AS Rom. Dort unterzeichnete der Ivorer einen langfristigen Vertrag bis 2028.