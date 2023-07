Medien: Nächster Transfer des FC Bayern verzögert sich

IMAGO/Gianluca Ricci / LiveMedia

Min-jae Kim will sich dem FC Bayern anschließen

Min-jae Kim wird der dritte Sommer-Neuzugang des FC Bayern. Offiziell verkündet wurde der Transfer bislang aber noch nicht. Die Fixmeldung soll wohl noch ein paar Tage auf sich warten lassen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der FC Bayern seine Teamärzte nach Südkorea geschickt, wo Min-jae Kim derzeit seinen Militärdienst absolviert.

Laut "Bild" verzögert sich der ursprünglich für die Wochenmitte geplante Medizincheck jedoch. Einen konkreten Grund nennt das Boulevardblatt nicht.

Sorgen müssen sich die Fans des FC Bayern aber nicht machen. So soll die obligatorische Untersuchung in den kommenden Tagen erfolgen. Im Anschluss werden die Münchner Kims Ausstiegsklausel nutzen und den Innenverteidiger für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel loseisen.

Der 26-Jährige ist an der Säbener Straße als Ersatz für Lucas Hernández eingeplant. Den französischen Nationalspieler zieht es dem Vernehmen nach zu Paris Saint-Germain.

FC Bayern: Kim gilt als Wunschspieler von Trainer Tuchel

Kim soll von den Kaderplanern des FC Bayern als "bester Innenverteidiger in Italien" eingestuft worden sein, so "Bild". Der Abwehrmann war erst im vergangenen Sommer für rund 18 Millionen Euro vom türkischen Erstligisten Fenerbahce zur SSC Neapel gewechselt.

In der letzten Saison hatte Kim als Stammspieler einen großen Anteil am Meistertitel der Süditaliener. Nun will der Südkoreaner in München den nächsten Karriereschritt machen.

Kim wird der dritte Sommer-Neuzugang des FC Bayern. Bislang hat der deutsche Brachenprimus Konrad Laimer (zuvor bei RB Leipzig) sowie Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) jeweils ablösefrei an die Isar gelockt.

Kim gilt als absoluter Wunschspieler von Cheftrainer Thomas Tuchel. Der FC Bayern nimmt die Vorbereitung am 13. Juli mit den Medizinchecks auf, bevor es einen Tag später zur Leistungsdiagnostik kommt.