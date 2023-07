Bleibt der BVB wieder auf Schulz sitzen? Berater reagiert

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Verlässt Nico Schulz den BVB?

Im Sommer könnte Borussia Dortmund den Streichkandidaten Nico Schulz womöglich loswerden. Zumindest kündigte der Berater des BVB-Profis Gespräche mit anderen Klubs an.

Bei Borussia Dortmund gehört Nico Schulz zu den Großverdienern. Der ehemalige Nationalspieler streicht angeblich fünf Millionen Euro im Jahr ein. Sportlich spielt er aber schon lange keine Rolle mehr.

Längst versucht der BVB, Schulz von der Gehaltsliste zu streichen. In diesem Transferfenster könnte es endlich klappen.

Der 30-Jährige ist derzeit freigestellt, um sich nach einem neuen Arbeitgeber umzusehen. Schulz nahm weder an der Leistungsdiagnostik am Mittwoch noch am Trainingsauftakt am Donnerstag teil.

Sein Berater Roger Wittmann bestätigte gegenüber den "Ruhr Nachrichten", dass Gespräche mit potenziellen Interessenten geplant sind: "Wir sprechen gerade mit anderen Klubs, damit wir für den Spieler eine vernünftige Lösung finden."

Das letzte Spiel für den Vizemeister machte Schulz im Mai 2022, in der abgelaufenen Spielzeit stand er kein einziges Mal im Spieltagskader von Cheftrainer Edin Terzic. Schon im vergangenen Sommer hatten die Schwarz-Gelben Schulz klar gemacht, dass er keine Perspektive mehr hat, weshalb ein Wechsel angestrebt wurde. Doch ein Transfer des mittlerweile 30-Jährigen kam nicht zustande.

Bleibt der BVB wieder auf Schulz sitzen?

Doch da der Vertrag des zwölffachen deutschen Nationalspielers noch bis 2024 gültig ist, muss der BVB erst einmal einen Abnehmer auf dem Transfermarkt finden.

Wittmann betonte: "Ich bin ja kein Hellseher. Ich weiß ja nicht, was die Gespräche mit den anderen Vereinen bringen. Kommt es zu keiner Einigung, dann kehrt er zum BVB zurück."

Zuletzt hatte die "Bild" sogar darüber spekuliert, dass der BVB Schulz eine Abfindung zahlt, um ihn von der Gehaltsliste streichen zu können. Nach Informationen der Boulevardzeitung würde der Linksverteidiger in diesem Fall wohl noch mehr als zwei Millionen Euro erhalten.

"Zu solchen Angeboten oder Vertragsinhalten äußere ich mich nicht", kommentierte Wittmann.