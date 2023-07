Insider stellt klar: "Kane soll nicht verkauft werden"

IMAGO/Paul Terry

Harry Kane soll vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen

Der FC Bayern geht laut "tz" von einem "Durchbruch" im Poker um Harry Kane von Tottenham Hotspur aus, die Londoner sollen dem "Guardian" zufolge hingegen eine neue Mega-Offerte planen, um ihren Superstürmer doch noch von einer Verlängerung zu überzeugen. Die Schlagzeilen rund um den englischen Angreifer überschlagen sich seit Tagen. Nun hat ein Kenner der Szene Stellung bezogen.

Im Werben des FC Bayern um Harry Kane sei "noch nichts entschieden", stellt Spurs-Insider Charlie Eccleshare im Gespräch mit der "Abendzeitung" klar. Der Reporter erinnert an das Jahr 2021 als Manchester City mit einem enormen Angebot für Kane scheiterte.

"Wir hatten die Situation schon 2021, als Manchester City Kane unbedingt verpflichten wollte, Tottenham aber abgelehnt hat. Es kommt darauf an, was Bayern bereit ist, zu zahlen. Und wir kennen die Schmerzgrenze der Spurs nicht. Die Einstellung von Präsident Daniel Levy hat sich nicht verändert: Kane soll nicht verkauft werden."

Eccleshare glaubt allerdings nicht, dass die Chancen des FC Bayern, den 29-Jährigen an die Säbener Straße zu locken, damit ad acta gelegt sind. Kane könne sich "den Wechsel gut vorstellen", da er in München die Chance sieht, endlich "große Trophäen" zu gewinnen, so der Reporter von "The Athletic" weiter. Allerdings gehe er davon aus, dass sich der gebürtige Londoner selbst wenn ihn die Spurs nicht ziehen lassen "top-professionell verhalte".

FC Bayern drohen Knallhart-Verhandlungen

Abgesehen von einigen Leih-Engagements verbrachte Kane bislang seine gesamte Karriere bei seinem Jugendklub Tottenham. Dreimal gewann er die englische Torjägerkanone und avancierte zum zweitbesten Torjäger der Premier-League-Geschichte, einen Titel konnte er mit den Spurs allerdings noch nie gewinnen. Als größter Erfolg steht das Erreichen des Champions-League-Finales 2019.

Eine hohe Hürde auf dem Weg zu einem möglichen Wechsel nach München stellt wohl Tottenham-Boss Daniel Levy da. Der Brite gilt als knallharter Verhandlungspartner, der auch mal einen verlockenden Deal platzen lässt, wenn er sich auf den Schlips getreten fühlt. Eccleshare ist sich allerdings sicher, dass Levy die Avancen aus München nicht einfach ignorieren wird.

"Es wird mit Sicherheit einen Punkt geben, an dem Tottenham Bayern zuhört. Bei nur noch einem Jahr Vertrag muss Levy natürlich über einen Verkauf nachdenken. Aber es liegt jetzt an Bayern, wie sehr man Kane haben will", zitiert die "AZ" den Experten.