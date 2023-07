Bericht: BVB macht bei Real-Juwel Ernst

IMAGO/Maria De Gracia

Sergio Arribas soll das Interesse des BVB geweckt haben

Seit einigen Wochen wird Borussia Dortmund Interesse an Sergio Arribas von Real Madrid nachgesagt. Im Werben um das Mittelfeldtalent könnte der BVB nun Ernst machen.

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, hat der BVB "starkes Interesse" an einer Arribas-Verpflichtung. Demnach ist der 21-Jährige bereits mehrfach von Dortmunder Scouts beobachtet worden.

Dem Bericht zufolge steht Arribas aber nicht nur beim Revierklub auf dem Zettel. Auch die LaLiga-Klubs Rayo Vallecano, FC Girona und UD Almería sollen die Fühler ausgestreckt haben. Zudem gelten der portugiesische Verein Sporting CP und der FC Brügge aus Belgien als potenzielle neue Arbeitgeber für den Youngster.

In der vergangenen Woche hatten die "Ruhr Nachrichten" erstmals vom BVB-Interesse an Arribas berichtet. Die "Bild" legte kurze Zeit später nach und schrieb, dass Real das Mittelfeldass sogar in Dortmund angeboten haben soll.

Der 21-Jährige, dessen Vertrag in Spanien noch bis 2025 datiert ist, soll für zwei Jahre zum BVB verliehen werden, lediglich eine Gebühr von zwei Millionen Euro würde fällig werden. Außerdem soll eine Klausel verankert werden, die die Leihgebühr schrumpfen lässt, je öfter Arribas auf dem Platz steht.

Dem Bericht zufolge hat der BVB durchaus Interesse an dem Leihgeschäft mit Real Madrid. Auch Arribas sei von einem Wechsel in die Bundesliga angetan.

Arribas spielte schon in der Champions League

Arribas wurde jüngst in der Zweitvertretung der Königlichen eingesetzt, die in den Aufstiegs-Playoffs um die zweite spanische Liga spielten. In den drei Partien zeigte der gebürtige Madrilene sehr starke Leistungen und erzielte drei Tore.

Auch in der Profi-Mannschaft kam der Kreativspieler schon zum Einsatz. So wirkte er in zwei LaLiga-Spielen mit. Sein Champions-League-Debüt für die Königlichen hatte Arribas schon als Teenager im Dezember 2020 gefeiert, Gegner damals war übrigens Borussia Mönchengladbach.