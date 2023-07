Podolski huldigt Transfer-Flirt des FC Bayern

IMAGO/Marcin Bulanda

Lukas Podolski kommentiert die Stürmersuche des FC Bayern

Der FC Bayern will Harry Kane von den Tottenham Hotspur loseisen. Laut Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wäre der Engländer die perfekte Lösung für den vakanten Mittelstürmer-Posten in München.

"Gar keine Frage, dass er einer der Top-Stürmer ist, die es auf dem Markt gibt", sagte Podolski im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" über Kane. "Ich glaube, es ist auch mit seine letzte Chance, um noch etwas zu probieren", führte der Weltmeister von 2014 aus.

Podolski verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Tatsache, dass Kane in seiner Karriere mit Tottenham noch keine Trophäe in die Höhe strecken durfte. "Wenn er nochmal in eine andere Liga will und dort Titel gewinnen will, dann muss er jetzt gehen", meinte der 38-Jährige.

Der FC Bayern buhlt Medienberichten zufolge intensiv um Kane. Podolski glaubt, dass der 29-Jährige die ideale Besetzung für den Angriff wäre.

"Bayern München hat keinen klassischen Neuner und keinen, der 20 bis 25 Tore garantiert. Ich fände Harry Kane einfach spannend, weil er einfach alles hat: eine gute Schusstechnik, ein gutes Kopfballspiel, er behauptet den Ball gut, geht in die Räume und ist ein kompletter Stürmer", so die DFB-Legende. Zudem sei Kane ein "bodenständiger Junge, der hart arbeitet", lobte Podolski.

Kane-Wechsel zum FC Bayern wäre "einfach nur geil"

Ähnliche Töne stimmte zuletzt ebenfalls Bayern-Ikone Giovane Elber an. "Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil. Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar in der Bundesliga bewundern zu können, nicht nur die Bayern-Fans", sagte der Brasilianer im Interview mit "Sky".

Mit Kane könnten die Münchner "wieder ganz oben in Europa angreifen und um den Champions-League-Sieg mitmischen", zeigte sich Elber überzeugt.

Einen Transfer stehen allerdings noch harte Verhandlungen mit Tottenham Hotspur im Weg.