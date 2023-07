VfB hofft auf den Porsche-Effekt

Tom Weller, dpa

Der VfB Stuttgart ist weiter auf der Suche nach einem Trikotsponsor

Der VfB Stuttgart kooperiert künftig neben Mercedes auch mit dem Autobauer Porsche. Das "Württemberger Weltmarkenbündnis" bringt den Schwaben im Gesamtvolumen rund 100 Millionen Euro. VfB-Marketingchef Rouven Kasper erklärt, was sich der Klub davon verspricht.

Den Einstieg von Porsche beim Bundesligisten bezeichnete er in der "Bild" als "Meilenstein für uns als Klub". Gemeinsam wolle man ein Zeichen setzen.

"Dass sich zwei Weltkonzerne aus demselben Segment in einem Verein engagieren, ist einmalig. Egal, in welchem Sport."

Die spannende Frage ist, wie genau der Stuttgart mit dem Geldregen umgehen wird. Klar ist: Die Summe soll vor allem in Steine und nicht in Beine investiert werden.

Bundesligist muss Löcher stopfen

Der Porsche-Coup soll dabei helfen "im Hier und Jetzt Löcher zu stopfen, den Verein wieder auf stabile Beine zu stellen." Durch die klammen Phasen in der Vergangenheit seien Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur ausgeblieben. Genau das soll sich nun ändern. "Jetzt haben wir eine andere Basis, um den Verein weiterzuentwickeln. Das motiviert auch andere Unternehmen, bei dieser Bewegung dabei zu sein."

Der VfB hatte Ende Juni den Deal mit Porsche festgezurrt. Der Auto-Gigant ist nach der Mercedes-Benz-Group der zweite große Investor bei dem Bundesligisten. Mercedes ist seit 2017 an Bord und hält 11,75 Prozent der Anteile, dafür zahlte das Unternehmen 2017 41,5 Millionen Euro. In ähnlichen Sphären soll nun auch Porsche an der Profifußball-Sparte teilhaben.

VfB Stuttgart noch blank auf der Brust

Beim Thema Trikotsponsor sind die Schwaben weiter auf der Suche nach einem neuen Partner. Bis zum Trainingsauftakt werde es man "nicht mehr schaffen", so Kasper. Für uns ist die regionale Story für Unternehmen und potenzielle Partner total spannend, wir wollen aber auch für internationale Player interessant sein."

Der Marketingchef verspricht aber: Bis zum ersten Pflichtspiel werde der Klub einen Trikotsponsor haben.