So viel Dreesen steckt in Bayerns Kane-Poker

IMAGO/Mladen Lackovic

Jan-Christian Dreesen soll als Vorstandsboss beim FC Bayern auch in Sachen Transfers das letzte Wort haben

Wer hat beim FC Bayern in der Causa Harry Kane das Sagen? Eindeutig die Altvorderen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, munkeln manche. Dabei soll Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sehr wohl das Kommando haben.

Die Bayern wollen Tottenham-Stürmer Harry Kane - auch wenn der Brite 100 Millionen Euro kostet. So viel scheint mittlerweile sicher. Bei der Frage, wer bei dem Wunschtransfer an der Säbener Straße das Sagen hat, wer entscheidet, wie weit die Münchner letztlich gehen, wer die roten Linien zieht - da gehen Meinungen und Meldungen auseinander.

Kane-Poker: Dreesen Bayerns "Verhandlungspartner Nummer 1" für Tottenham

Mehrere Medien berichteten zuletzt, der neue Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge (bis 2020 Vorstandschef) und Ehrenpräsident Uli Hoeneß hätten das Kommando im Transferpoker - in enger Abstimmung mit Trainer Thomas Tuchel. Und Dreesen? Nur ein Nebendarsteller? Ein Erfüllungsgehilfe?

Mitnichten, will die "TZ" wissen. In der Bayern-Transfer-Taskforce sei Dreesen vielmehr Verhandlungspartner Nummer 1, so das Blatt, das sich auf Infos direkt aus der Taskforce beruft. Zu der Gruppe gehören neben Dreesen Finanzchef Michael Diederich, Trainer Thomas Tuchel, die beiden Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sowie Kaderplaner Marco Neppe. Laut "TZ" trifft sich die Taskforce nächsten Dienstag zur nächsten Beratungsrunde.

Harry Kane ist Dreesens erstes Mammut-Projekt als Bayern-Boss

Das Verhältnis zwischen Dreesen und den Alphatieren Hoeneß und Rummenigge soll eng und vertrauensvoll sein, es fänden viele Sechs-Augen-Gespräche statt.

Dreesen war jahrelang Finanzchef beim FC Bayern, wickelte in dieser Zeit im Zusammenspiel vor allem mit Rummenigge auch einige große Transfers mit ab. Im Mai übernahm der 55-Jährigen den Posten des Vorstandsvorsitzenden von der geschassten Bayern-Legende Oliver Kahn. Sein erstes großes Projekt: Harry Kane nach München holen, um die große Lücke zu füllen, die Robert Lewandowski 2021 hinterlassen hat.

Die Verhandlungen mit Tottenham sind allerdings schwierig - obwohl die Bayern bereit sind, 100 Millionen Euro für den Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft hinzulegen. Offenbar will Tottenham den 30-Jährigen unbedingt halten, soll zuletzt ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt haben.