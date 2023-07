Medizincheck durch: So plant Bayern mit Kim

IMAGO/Franco Romano

Kim min-jae wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison für den FC Bayern verteidigen

Der Wechsel von Thomas Tuchels Wunsch-Verteidiger Kim Min-jae von der SSC Neapel nach München nimmt Formen an. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat Kim den Medizincheck der Bayern-Docs in Südkorea bestanden. Als nächstes werde der FCB die in Kims Neapel-Vertrag verankerte Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro ziehen.

Kim ist derzeit noch in seiner Heimat Südkorea, wo er den für Männer verpflichtenden Militärdienst absolviert. Die Bayern-Ärzte reisten deswegen extra nach Südkorea, um den Abwehrmann vor dem geplanten Transfer auf Herz und Nieren zu prüfen. Kim gilt als Wunschspieler von Bayern-Coach Tuchel. Er soll Lucas Hernandez ersetzen, der wahrscheinlich für rund 45 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselt.

Kim min-jae der beste Verteidiger der Serie A

"Für mich auf den ersten Blick ein super Tausch", schreibt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne. "Kim ist einer, wenn nicht der beste Innenverteidiger der Serie A aktuell. Ein starker, athletischer und disziplinierter Spieler, der weiter lernen und sportlich wachsen möchte." Der Südkoreaner wurde in der abgelaufenen Saison zum besten Verteidiger der Serie A gewählt. Mit Neapel gewann Kim die italienische Meisterschaft, schaffte es in der Champions League bis ins Halbfinale.

Medienberichten zufolge erhält Kim bei Bayern einen Vertrag bis 2028. Der Plan der Bayern sieht vor, als nächstes die 50-Millionen-Euro-Klausel für den Koreaner zu ziehen, um den Transfer so schnell wie möglich abzuwickeln. Kim soll dann nach Ende seines Militärdienstes noch ein paar Tage Urlaub genießen und erst kurz vor Bayerns-Asientour in München vorgestellt werden, berichtet die "TZ". Der deutsche Meister macht sich am 24. Juli gen Tokio auf.

Kommt Kim, dürfte Dayot Upamecano um seinen Stammplatz in Tuchels Innenverteidigung fürchten. Nach "TZ"-Informationen plant der FC Bayern aber weiterhin mit dem Franzosen.