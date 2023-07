Kehl spricht über BVB-Kader und Reus-Erbe

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus will mit dem BVB wieder oben angreifen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sieht den Schlüssel für den langersehnten Sturz des Dauermeisters in der Konstanz.

"Wir müssen auf hohem Niveau performen, um Bayern München anzugreifen, um in die Situation zu kommen, in die wir uns zuletzt gebracht haben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande des Trainings am Freitag.

Er erklärte: "Ich bin zuversichtlich, wenn wir das über zwei Halbserien schaffen würden, dass wir genauso nah wieder rankommen und dann vielleicht diesen letzten Schritt, der uns gefehlt hat, gehen wollen." Allerdings sei es auch angesichts der laufenden Kaderplanung zu früh, um klare Ziele zu benennen. "Wir wollen schauen, wie sich unser Kader verändert, wie die Situation in der Liga ist", sagte Kehl: "Es wird einen Favoriten geben, den wir alle kennen."

In der Kapitänsfrage wird es keine schnelle Entscheidung geben. Marco Reus hatte das Amt am Donnerstag nach fünf Jahren niedergelegt. "Wir haben einige Kandidaten im Kopf. Am Ende werden wir die richtige Wahl finden", sagte Kehl.