Talent des FC Bayern wechselt in die Serie A

Germann/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Marvin Cuni ist vom FC Bayern in die Serie A gewechselt

Sein fußballerisches Handwerk erlernte Marvin Cuni in der Jugend des FC Bayern, die vergangenen drei Spielzeiten sammelte der albanische Junioren-Nationalspieler allerdings schon bei Leihgeschäften außerhalb Münchens Erfahrungen. Am Donnerstag erfolgte der endgültige Abschied.

Der italienische Erstligist Frosinone Calcio hat sich die Dienste des Angreifers gesichert. Cuni hat beim Serie-A-Aufsteiger einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnet.

In den vergangenen Spielzeiten war Cuni bereits nicht mehr für den FC Bayern aktiv. 2020/21 absolvierte er eine Leihe bei der SG Sonnenhof Großaspach, 2021/22 steht ein Jahr beim SC Paderborn in der Vita und zuletzt endete ein Leih-Engagement beim 1. FC Saarbrücken.

"Marvin wurde acht Jahre beim FC Bayern ausgebildet. Er hat sich bei seinen Leihstationen in Großaspach, Paderborn und zuletzt vor allem in Saarbrücken stetig weiterentwickelt und den Sprung in den Profi-Fußball geschafft. Wir wünschen ihm für seine neue Herausforderung alles Gute", verabschiedete Bayerns Nachwuchschef Jochen Sauer seinen Ex-Schützling in einer offiziellen Mitteilung.

Ex-Talent des FC Bayern konnte in Paderborn nicht glänzen

Die Zukunft wird zeigen, ob Cuni schon das Zeug hat, sich in einer der besten Ligen der Welt zu etablieren. In Großaspach in der Regionalliga und in Saarbrücken in der 3. Liga gehörte der 21-Jährige durchaus zu den Leistungsträgern, während seiner Leihe zum Zweitligisten SC Paderborn konnte Cuni allerdings nicht überzeugen. Bei Frosinone folgt nun die nächste Chance auf großer Bühne.

Cuni ist übrigens nicht der einzige Spieler im Kader der Italiener, der schon in Deutschland kickte. Der in Berlin geborene Deutsch-Serbe Milan Kremenović schnürt ebenfalls die Fußball-Schuhe für Frosinone, war in den vergangenen Spielzeiten allerdings ebenfalls meist verliehen.