Torwart-Poker: Inter soll Sommer-Verhandlungen begonnen haben

Manuel Neuer ist wieder fit, Yann Sommer könnte daher im Sommer vom FC Bayern zu Inter Mailand wechseln

Nationaltorwart Manuel Neuer will nach seiner schweren Verletzung beim FC Bayern wieder angreifen. Was also wird aus Yann Sommer, den die Bayern erst im Januar als Neuer-Ersatz geholt hatten? Der Schweizer könnte Teil einer größeren Torhüter-Rochade werden.

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat Inter Mailand Verhandlungen angeschoben, um Sommer zu verpflichten. Der Schweizer Nationaltorwart wolle den Wechsel. Sommer habe zudem eine Ausstiegsklausel in seinem Bayern-Vertrag: Demnach kann er die Münchner für die selbe Summer verlassen, die die Bayern im Januar an Borussia Mönchengladbach überwiesen: neun Millionen Euro.

Chance für Sommer: Onana kurz vor Wechsel zu Manchester United

Hintergrund: Inters Stammtorwart André Onana soll sich mit Manchester United auf einen langfristigen Vertrag geeinigt haben. Der Wechsel hakt wohl nur noch an der Ablösesumme. United soll sein Angebot für den Kameruner jüngst um fünf Millionen auf 50 Millionen Euro inklusive Boni aufgestockt haben.

Inter wolle zwar ein 60-Millionen-Paket, berichtet Romano - möglich sei, dass man sich in der Mitte bei 55 Millionen Euro einig werde.

Die Mailänder bräuchten dann Ersatz. Sommer bietet sich an: Der 34-Jährige spielt seit Jahren international, sammelte in München zuletzt auch Champions-League-Erfahrung. Klappt der Wechsel in die Serie A nicht, könnte der VfB Stuttgart eine Option für Sommer sein. Das berichtet die "Bild". Laut dem Boulevardblatt kann sich Sommer ein Engagement im "Ländle" durchaus vorstellen.

Sollte der Schweizer die Bayern verlassen, dürften der deutsche Meister in Sachen Torwart auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden. Wie mehrere Medien berichten, wollen die Bayern nicht mit Sven Ulreich als (alleiniger) Nummer 2 hinter Rückkehrer Neuer in die neue Saison gehen. Laut Romano haben die Münchner Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia auf dem Zettel. Ein Wechsel hänge vom Preis ab, den die Spanier für den Georgier aufrufen.