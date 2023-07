Arda Güler: Neuer Messi oder zu früh gehyptes Talent?

IMAGO/Tolga Adanali

Arda Güler schloss sich Real Madrid an

Türkischer Messi, neuer Özil - oder das nächste zu früh gehypte Talent: Wer ist Real Madrids neuer Wunderknabe Arda Güler?

Stefan Kuntz begegnete dem Hype um den "türkischen Messi" mit einem Scherz. Der linke Fuß des Wunderknaben Arda Güler, sagte der türkische Nationaltrainer, "ist definitiv besser als meiner. Aber sein Körper ist wie mein Körper, als ich 14 war."

Bei allem Talent des 18 Jahre alten Neuzugangs von Real Madrid weiß auch Kuntz: Es gab schon viele "neue Messis" - den deutschen Messi Marko Marin, den schottischen Ryan Gauld, ja sogar schon den türkischen Emre Mor. Ein "Weltstar", wie ihn Mesut Özil perspektivisch in Güler sieht, ist keiner von ihnen geworden.

Wer ist der Hochbegabte, dem Özil per Telefon zu einem Wechsel zu den Königlichen geraten haben soll? Kuntz nannte den offensiven Mittelfeldspieler in der SZ einen "Instinktfußballer" und bescheinigte ihm "ein sehr gutes Gespür für den Raum und die Mitspieler". Nuri Sahin meinte: "Er will immer den Ball haben. Und er hat keine Angst, sondern will das Spiel an sich reißen."

Für den früheren Dortmunder steht fest: "Das ist keiner, bei dem man sagen muss: Den muss man erst heranführen. Nein! Der ist schon so weit!" Doch auch Sahin weiß: "Wir haben 100 neue Messis und 100 neue Ronaldos gesehen, aber es gibt nur einen Messi und nur einen Ronaldo." Dennoch hoffe er, "dass es bald heißt: Es gibt nur einen Güler."

Mit 16 debütierte der für Fenerbahce, wurde mit 17 zum jüngsten Torschützen der Süper Lig. Sein traumhafter Schlenzer gegen Wales machte Güler mit 18 auch zum jüngsten Spieler, der für die Türkei traf. "Alle wichtigen Klubs in Europa wollen ihn haben", sagte Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona - und wurde von Real ausgestochen.

Real Madrid setzt Transferpolitik fort

Madrid legte auf die festgeschriebene Ablöse von 17,5 Millionen Euro noch 2,5 plus bis zu zehn an Boni drauf. Der spanische Meister folgt damit seiner Transferpolitik, junge, aufstrebende Stars zu verpflichten, bei denen das Risiko aufgrund ihrer bereits auf hohem Niveau nachgewiesenen Qualität überschaubar scheint. Wie bei Vinicius jr. oder Rodrygo, Eduardo Camavinga oder Aurelien Tchouameni und zuletzt Jude Bellingham.

Güler hat in 51 Pflichtspielen für Fener neun Tore erzielt und zwölf vorbereitet, er trug die 10 wie Özil. Bei seiner Präsentation am Freitag stellte ihn Klubboss Florentino Perez als "eines der größten Versprechen des Weltfußballs" vor. Güler lächelte schüchtern und küsste seine Mutter, die sich minutenlang Tränen der Rührung aus den Augen wischte. Dann trat er auf die Bühne und sagte: "Ich möchte eine Legende von Real Madrid werden." Wie Messi in Barcelona.