Neuer-Schock für den FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Gerüchte um Rückschlag bei Manuel Neuer

Eigentlich sollte Manuel Neuer in der kommenden Woche mit dem FC Bayern in die Vorbereitung starten. Doch das Comeback des Keepers verschiebt sich offenbar.

Wie "Sky" berichtet, wird Neuer nicht am Trainingsauftakt des deutschen Rekordmeisters teilnehmen können. Und mehr noch: Der Kapitän wird wohl auch die Asien-Reise der Münchner verpassen. Die Tendenz gehe dahin, dass er nicht mit in den Flieger steige.

Intern heißt es, dass der 37-Jährige noch Zeit brauche, um wieder voll einsatzfähig zu sein. Nach seinem Urlaub solle sich Neuer in München Tests unterziehen, danach werde das weitere Vorgehen seiner Rückkehr geplant.

Der FC Bayern fährt am 15. Juli an den nahegelegenen Tegernsee, wo das Training wieder aufgenommen wird. Zwei Tage zuvor finden an der Säbener Straße Medizinchecks statt. Ende Juli reist der Rekordmeister dann nach Asien.

Neuer soll in der kommenden Saison wieder als Stammtorwart beim FC Bayern zwischen den Pfosten stehen. Trainer Thomas Tuchel setze voll und ganz auf den Weltmeister von 2014, hieß es zuletzt in mehreren Medienberichten.

Als Ersatzmann soll Sven Ulreich agieren. Yann Sommer und Alexander Nübel hätten dagegen keine Zukunft in München und sollen verkauft werden. Sollte sich Neuers Comeback aber tatsächlich verzögern, könnte es beim FC Bayern womöglich zu einem Umdenken kommen.

Die Vorbereitung mit Ulreich zu absolvieren und Neuer dann zu Saisonbeginn ins kalte Wasser zu werfen, scheint schließlich keine sehr glückliche Lösung zu sein.

Bereits im Mai war Neuer wieder auf dem Fußballplatz gesichtet worden - sogar mit Torwarthandschuhen. Anfang Juni soll er aber bereits einen ersten Rückschlag erlitten haben.

Laut "Bild" hatte Neuer Probleme, sein verletztes Bein voll zu belasten. Der Routinier soll auffällig ungelenk gewirkt haben und sogar über den Platz gehumpelt sein. Offenbar war die volle Belastung des im Dezember aufwändig operierten Beines nicht möglich.