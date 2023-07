FC Bayern gibt nächsten Transfer bekannt

IMAGO/Ulrich Wagner

Hyun-ju Lee (M.) wird nach Wiesbaden wechseln

Hyun-ju Lee durfte beim FC Bayern schon einige Male im Profi-Kader mittrainieren, auf den großen Durchbruch bei den Münchnern wartet der Mittelfeldspieler aber noch. In der kommenden Saison schließt sich der Youngster nun vorerst einem Zweitligisten an.

Wie der FC Bayern am Freitag vermeldete, wird Lee in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga beim SV Wehen Wiesbaden spielen, der aus der 3. Liga aufgestiegen war.

Das Leihgeschäft ist auf eine Saison bis Sommer 2024 befristet, der 20-Jährige steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag.

Der Südkoreaner war im Januar 2022 von seinem Jugendklub Pohang Steelers nach München gekommen, trainierte und spielte seit dem vor allem im Kader der U23-Mannschaft, die in der Regionalliga Bayern an den Start geht.

Insgesamt hat Lee in der viertklassigen Regionalliga bislang 26 Partien für den FC Bayern II bestritten und dabei starke zehn Tore geschossen.

Bayern-Youngster freut sich auf Leihgeschäft mit Wehen Wiesbaden

Der Zweitliga-Rückkehrer SV Wehen Wiesbaden bestätigte die Personalie am Freitag ebenfalls. Der Sportliche Leiter Paul Fernie meinte auf der SVWW-Homepage: "Mit Hyunju haben wir einen spannenden Offensivspieler für uns gewonnen. Er verfügt über starke technische Fähigkeiten und wird unserem Spiel mit seiner Kreativität, Dynamik und Explosivität guttun."

Der südkoreanische U23-Auswahlspieler zeigte sich erfreut über die Chance, sich in den kommenden zehn Monaten in der 2. Bundesliga bewähren zu dürfen: "Ich habe bereits einige Spiele des SVWW gesehen und bin mir sicher, dass ich optimal hierher passe. Ich habe insgesamt ein sehr gutes Gefühl und freue mich darauf, meine neue Mannschaft kennenzulernen."

Der SV Wehen Wiesbaden wird 29. Juli mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg in die neue Spielzeit im deutschen Fußball-Unterhaus starten.